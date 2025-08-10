동아일보

정청래, 국힘에 “전한길·권성동·추경호 강력 조치…집안 문제부터 해결하라”

  • 입력 2025년 8월 10일 11시 34분

정청래 더불어민주당 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2025.8.6. 뉴스1
더불어민주당 정청래 대표가 10일 국민의힘을 향해 “전한길뿐 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들을 강력조치해야 한다”고 주장했다.

그는 이날 오전 페이스북에서 국민의힘이 전당대회 합동 연설회에서 소란을 일으킨 전한길 씨 징계에 착수한 것을 언급하며 이같이 밝혔다. 전 씨 뿐 아니라 특검 수사 선상에 오른 권성동·추경호 의원에 대해서도 당이 조치를 취해야 한다는 것으로 풀이된다.

정 대표는 또 최근 국민의힘의 대여 공세를 겨냥해 “남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 비판했다.

정 대표는 이날 “통합진보당 사례에 비춰보면 국민의힘은 10번, 100번 정당 해산시켜야 한다”고 거듭 주장하기도 했다.

그는 페이스북의 또 다른 글을 통해 “통진당은 실행되지 않은 예비음모혐의, 내란선동만으로 정당이 해산되었다”며 “내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 통진당보다 10배, 100배 더 중한 죄 아닌가”라고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
