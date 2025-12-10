대통령실 고위공직자 3명 중 1명 ‘강남 집주인’…집값 국민평균 5배

이재명 정부 대통령실 소속 고위 공직자 3명 중 1명은 ‘강남 집주인’인 것으로 나타났다. 이들이 보유한 부동산 자산 가치는 국민 평균의 약 5배에 달했다.
10일 경제정의실천시민연합(경실련)은 이런 내용이 담긴 ‘대통령실 28명 부동산 재산 분석 결과’를 발표했다. 올해 9월 기준 재산을 공개한 대통령실 비서관급 이상 참모 28명을 전수 분석한 결과, 본인·배우자 명의로 신고한 주택 38채 중 15채가 강남 3구(강남·서초·송파)에 몰린 것으로 나타났다. 강남 3구에 집을 가진 참모는 김상호 보도지원비서관, 강유정 대변인, 이태형 민정비서관 등 9명이었다.
경실련에 따르면 이들이 신고한 건물·토지 등 부동산 재산 평균 신고액은 20억3159만 원이다. 국민 가구 평균(4억1752만 원)의 4.9배에 이르는 규모다. 특히 상위 5명의 평균 부동산 재산 신고액은 54억2028만 원에 달했다. 김 비서관이 75억 원으로 가장 많았으며, 이 비서관(58억5000만 원)과 문진영 사회수석비서관(52억 원), 최성아 해외언론비서관(46억5000만 원), 강 대변인(38억9000만 원)이 뒤를 이었다.
28명 중 23명이 유주택자였다. 이 가운데 8명은 2주택 이상 보유한 다주택자였다. 실거주 여부가 불분명한 ‘갭투자’ 의심 사례도 있었다. 유주택자 23명 중 7명은 보유한 주택을 전세나 임대 형태로 운용 중이었는데, 강남 3구 보유자 9명 중에서도 김 비서관과 이성훈 국토교통비서관이 이에 해당했다.
또한 이들은 상가 등 고가의 비주택 건물도 다수 소유한 것으로 나타났다. 11명이 총 15채의 비주택 건물을 신고했고, 이 중 7채가 서울에 있었다. 특히 이규연 홍보소통수석비서관이 서울 강남구 개포동 상가 건물을 20억8000만 원으로 신고해 비주택 보유액이 가장 컸다.
경실련은 주거 불평등 완화와 정책 신뢰 회복을 위해 고위 공직자의 부동산 보유·매매 제한 등 제도 개선이 필요하다고 지적했다. 경실련 관계자는 “고위 공직자가 고가·다주택을 보유한 채 집값 안정을 주장하면 정책 진정성과 실효성에 대한 국민 신뢰는 떨어질 수밖에 없다”며 공공주택 공급 구조 개편, 매입임대 금지 등 정책 도입을 촉구했다.
