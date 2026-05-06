‘정치적 보복’일까… 사진 한 장이 부른 트럼프-코미 재격돌[이창수의 영어&뉴스 따라잡기]
동아일보
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2013년 버락 오바마 행정부 시절 미국 연방수사국(FBI) 수장에 임명됐다가 2017년 도널드 트럼프 행정부 1기 초기에 해임된 제임스 코미가 다시 연방 대배심에 기소됐다(has been indicted for a second time). 이번 사건은 코미 전 국장이 1년 전 인스타그램에 올린 사진 한 장에서 비롯됐다(largely revolves/centers around a photo Comey posted on Instagram). ‘revolve/center around∼’는 ‘∼을 중심으로 하다’, ‘∼이 핵심이다’라는 뜻이다.
그가 지난해 5월 인스타그램에 올린 사진에는 모래사장에 조개껍데기로 만든 ‘86 47’ 숫자가 담겨 있었다. 문제가 된 것은 숫자의 의미였다. ‘86’은 ‘제거하다(get rid of)’를 뜻하는 은어이고, ‘47’은 제47대 미 대통령인 트럼프를 가리킨다는 해석이 나왔다.
해당 게시물은 트럼프 지지자들 사이에 공분을 일으켰다(caused outrage among Trump supporters). 이들은 코미 전 국장이 트럼프 암살을 선동한 것(was calling for Trump to be killed)이라고 주장했다. ‘call for ∼ to ∼’는 ‘∼가 ∼할 것을 요구하다’라는 뜻으로 자주 쓰인다. 논란이 커지자 코미 전 국장은 곧 게시물을 삭제했다(took down the post). 그는 “누구를 해칠 의도는 없었다(meant/intended no harm)”고 해명했다. ‘take down’은 온라인 게시물을 ‘내리다’라는 뜻 외에도 ‘take down a criminal organization’(범죄조직을 와해시키다), ‘take a political enemy down’(정적을 넘어뜨리다)같이도 쓰인다.
미 법무부는 약 10개월 동안 해당 사안을 조사했지만(looked into the matter) 정식 기소하지 않았다. 그런데 4월 28일 노스캐롤라이나주 대배심이 전격적으로 코미 전 국장을 중범죄 혐의로 기소했다(made a federal case out of it). ‘make a federal case out of ∼’는 문자 그대로 ‘연방법원의 사건으로 만들다’라는 뜻이지만 ‘침소봉대하다’라는 관용 표현으로 활용된다.
언론은 이번 사건이 정치적 맥락과 무관하지 않다고 본다. 미 공영라디오 NPR은 “흔한 사건(a run-of-the-mill case)처럼 보이지 않는다”며 “진공 상태에서 벌어진 일이 아니다(not happening in a vacuum)”라고 지적했다.
실제로 트럼프와 코미 사이에는 악연이 깊다(There’s a lot of history between the two). 트럼프 집권 1기 초 코미는 2016년 대선 당시 트럼프가 러시아의 도움을 받았다는 혐의를 수사했다. 트럼프가 이에 대한 보복으로 코미를 해고했다고 미 언론은 보고 있다. 이후 코미는 트럼프를 가장 강하게 비판하는 인물(one of Trump’s most vocal critics)이 됐다. CNN은 트럼프가 코미에게 “적대감밖에 없다(has had nothing but animosity toward Comey)”라고 평가했다.
지난해 9월 법무부는 코미 전 국장이 의회 청문회에서 위증했다며 기소했다. 하지만 법원은 해당 검사가 적법하게 임명되지 않았다는 이유로 사건을 기각했다(threw out the case). ‘throw out’은 물건을 ‘버리다’ 외에 소송을 ‘기각하다’라는 뜻으로도 쓰인다.
이번 사건을 두고 트럼프의 ‘정적 죽이기(trying to go after Trump’s perceived enemies)’라는 해석도 나온다. ‘go after’는 ‘∼을 표적으로 삼다’라는 뜻이다. 비판론자들은 법무부가 트럼프의 ‘정치적 보복(political payback)’ 도구로 전락했다고 주장한다. 한 법조인은 “사법 정의로 가장한 복수(vengeance masquerading as justice)”라고 묘사했다. 이번 기소가 첫 번째 기소보다 “더 멍청한 결정(dumber)”이라는 목소리도 나왔다. 숫자 ‘86’은 갱단 은어로는 ‘제거하다’라는 의미지만, 일상적으로는 ‘취소하다(cancel)’, ‘무효화하다(nullify)’라는 뜻으로도 쓰이기 때문이다.
코미 전 국장은 성명을 내고 자신은 결백하다며 혐의를 법정에서 다투겠다고(fight the charges) 밝혔다. 트럼프와 코미의 두 번째 법정 충돌이 누구의 승리로 끝날지 미국 사회는 흥미진진하게 지켜보고 있다.
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