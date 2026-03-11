“기후변화는 사기” 트럼프의 재생에너지 목조르기[이창수의 영어&뉴스 따라잡기]

현재 미국 캘리포니아 중부 센트럴밸리 지역에는 대규모 태양광발전소를 유치하려는 움직임이 한창이다(An enormous solar project is moving forward). ‘move forward’는 계획이나 작전이 ‘진행되다’라는 뜻이다. 이 프로젝트는 지역 농민들의 지지를 얻고 있다.
캘리포니아 중부 지역에는 가뭄 때문에 지하수 과다 취수(groundwater over-pumping)를 금지해 휴경지가 많다. 농민들은 이런 농지를 태양광 패널 사업자에게 임대해 수익을 얻고 그 수익으로 남은 경작지를 유지하자는 아이디어에 적극 동조하고 있다. 한 농민은 “당연히 농사를 짓고 싶지만 현실이 그렇지 않다. 주어진 패를 갖고 플레이할 수밖에 없다(you have to deal with the cards you’re dealt)”라고 말했다.
그러나 이 프로젝트는 재생에너지를 겨냥한 도널드 트럼프 행정부의 일련의 ‘속사포 대책(Trump’s rapid-fire series of steps)‘에 정면으로 배치된다. 트럼프는 백악관에 복귀한 뒤 ‘기후변화 사기(climate hoax)’ 주장을 반복하고 있다. 1월 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연설에선 풍력발전을 ‘루저’라고 혹평하고(railed against windmills as “losers”), 풍력발전소를 구매하는 국가를 ‘어리석은 사람들(stupid people)’이라고 조롱했다. ‘rail against’는 ‘∼을 신랄하게 비판하다’는 뜻이다.
이런 기조에 따라 트럼프는 풍력, 태양광 같은 재생에너지의 목을 조르는(throttle renewable energy sources) 정책을 발표했다. 온실가스 규제의 법적 기반을 폐기하고(threw out the legal foundation for regulating greenhouse gases), 연방정부 에너지 정책의 근간이 되는 여러 규제를 전면 제거했다(wiped out limits that had long underpinned federal climate policy). ‘throw out’은 ‘불필요한 것을 버리다’(discard), ‘wipe out’은 ‘완전히 파괴하다’(destroy completely)를 뜻한다.
동시에 연방정부는 화석연료 생산에 힘을 실었다(gave a boost to fossil fuel production). 새로운 석유 시추를 위해 계속 땅을 파라는 ‘드릴, 베이비, 드릴(Drill, baby, drill)!’은 트럼프 행정부의 화석연료 생산 확대 정책의 슬로건이 됐다. 수명이 다해 폐쇄가 예정된(scheduled to retire) 화력발전소는 “운전을 계속하라(stay online)”는 명령을 받았다. 보통 ‘online’은 ‘인터넷에서’라는 뜻이지만 시스템이나 공장이 ‘돌아가고 있는’이라는 뜻으로도 쓴다.
연방정부의 정책 후퇴(policy retreat)로 인해 야당 민주당 주지사를 둔 주(州)들이 나서 재생에너지 지원의 공백을 메우고(fill the gap) 있다. 2월 초 트럼프 행정부가 화석연료에 대한 온실가스 규제를 철폐하겠다고 밝히자 민주당 주정부 차원의 기후변화 정책에는 새로운 시급함이 더해졌다(their initiatives took on newfound urgency). ‘take on’은 new meaning, new urgency, added importance 같은 단어가 붙어 ‘새로운 의미·시급성·중요성을 띠게 되다, 갖게 되다’는 뜻으로 쓴다. 재생에너지 산업도 역풍을 맞고 있다(face headwinds). 정보기술(IT) 기업과 전력회사들은 기후변화 목표를 낮추고(are easing off their climate goals), 천연가스를 태워 전기를 생산하는 새로운 발전소를 발주하고 있다.
그러나 블룸버그통신은 최근 ‘재생에너지가 트럼프의 공격에도 불구하고 신기록에 도달하다(Renewable Energy Defies Trump’s Attacks, Reaching a New Record)’라는 제목의 기사에서 2025년 미국 전체 전력 생산량 중 재생에너지 비중은 오히려 증가했다고 보도했다. 올해 추가될 신규 발전용량의 93%가 재생에너지에서 창출될 것이라고 한다. 연방정부의 재생에너지 인센티브 기한이 종료되기 전에 신규 풍력, 태양광발전소 건설을 서두르고 있기 때문이라니(utilities are racing to beat deadlines for expiring federal incentives) 아이러니가 아닐 수 없다.
