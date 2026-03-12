본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]생명의 힘
동아일보
입력
2026-03-12 23:11
2026년 3월 12일 23시 11분
변영욱 기자
뱀이 가스관을 타고 벽을 오르는 줄 알았습니다. 자세히 보니 담쟁이덩굴이 관을 휘감아 앞으로 나아가고 있네요. 어디에서든 제 길을 찾는 생명의 힘을 느낍니다.
―서울 강북구 수유동에서
고양이 눈
>
구독
구독
생명의 힘
배려
봄볕 아래 장독
#뱀
#가스관
#벽
#담쟁이덩굴
1
[단독] 김경 “강선우가 돌려줬다는 5000만원, 내 돈 아냐”
2
새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]
3
모즈타바 첫 성명 “호르무즈 계속 봉쇄…피의 복수할것”
4
靑직원 또 쓰러지자, 李 “나를 악덕 사업주라고…”
5
‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌
6
캐나다 잠수함 사업서 獨 폭스바겐 발빼…韓 수주 가능성 커지나
7
국힘 당권파 부글부글 “오세훈에 목맬 필요있나…플랜B 있다”
8
‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정
9
‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지
10
‘삐∼’ ‘윙∼’ 귓속 소리… 귀 질환 아닌 뇌가 보내는 잡음일 가능성[이진형의 뇌, 우리 속의 우주]
1
‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지
2
‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌
3
‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려
4
‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정
5
오세훈 “오늘은 공천 등록 못한다, 선거는 참여”…절윤 배수진
6
李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”
7
靑직원 또 쓰러지자, 李 “나를 악덕 사업주라고…”
8
‘법왜곡죄’ 1호 고발은 ‘李파기환송’ 조희대 대법원장
9
장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀
10
[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가
