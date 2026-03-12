[고양이 눈]생명의 힘

  • 동아일보

글자크기 설정


뱀이 가스관을 타고 벽을 오르는 줄 알았습니다. 자세히 보니 담쟁이덩굴이 관을 휘감아 앞으로 나아가고 있네요. 어디에서든 제 길을 찾는 생명의 힘을 느낍니다.

―서울 강북구 수유동에서
#뱀#가스관#벽#담쟁이덩굴

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스