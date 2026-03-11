[고양이 눈]배려

  • 동아일보

글자크기 설정


횡단보도 앞 차단봉 위에 안경이 놓여 있습니다. 몸을 굽혀 줍고 올려뒀을 누군가의 마음이 떠오릅니다. 그 작은 배려 덕분에 서로를 조금 더 믿어도 되겠다는 생각이 듭니다.

―서울 강동구 둔촌동에서

#횡단보도#차단봉#안경#배려#서울#강동구#둔촌동
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스