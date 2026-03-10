본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]봄볕 아래 장독
동아일보
업데이트
2026-03-10 23:57
2026년 3월 10일 23시 57분
입력
2026-03-10 22:54
2026년 3월 10일 22시 54분
변영욱 기자
프린트
봄볕 아래 장독 주택 마당 한쪽에 장독이 나란히 묻혀 있습니다. 파수꾼처럼 묵묵히 같은 자리에서 계절을 났습니다. 봄볕에 장이 맛있게 익겠네요.
―서울 강북구 수유동에서
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0