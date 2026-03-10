[고양이 눈]봄볕 아래 장독

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 10일 22시 54분

글자크기 설정


봄볕 아래 장독 주택 마당 한쪽에 장독이 나란히 묻혀 있습니다. 파수꾼처럼 묵묵히 같은 자리에서 계절을 났습니다. 봄볕에 장이 맛있게 익겠네요.

―서울 강북구 수유동에서

#고양이 눈#봄볕#장독
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스