본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
문화
고양이 눈
[고양이 눈]빗자루의 변신
동아일보
업데이트
2026-03-09 00:40
2026년 3월 9일 00시 40분
입력
2026-03-08 23:12
2026년 3월 8일 23시 12분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260308/133487294/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
빗자루의 변신 빗자루에 선글라스와 리본을 씌우니 한결 멋이 납니다. 마치 파티를 즐기러 가는 사람들 같네요. 평범한 일상 용품이 하나의 작품으로 변신했습니다.
―서울 종로구 익선동에서
고양이 눈
>
구독
구독
빗자루의 변신
“함부로 발로 차지 마라”
차곡차곡
이런 구독물도 추천합니다!
광화문에서
구독
구독
내가 만난 명문장
구독
구독
동아닷컴 신간
구독
구독
#빗자루
#변신
#선글라스
#리본
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
마감까지 공천신청 안한 오세훈…吳측 “중대결단 배제 안해”
2
‘9시 금주령’ 어긴 대통령 경호 경찰들…이튿날 삼일절 행사도 투입
3
이란 다음은 쿠바? 트럼프, 중남미 정상급 모아놓고 “막다른 골목”
4
“이란, 하메네이 후계자 선출…실명 추후 발표 예정”
5
1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]
6
이스라엘, 이란 석유시설 첫 공습…불타는 테헤란(영상)
7
한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]
8
韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지
9
트럼프 “이란 지상군 투입 가능”… ‘지도 바뀔 것’ 전면전 시사
10
李 “대안 내고 책임져야” vs 與 강경파 “법사위에”…‘檢 개혁’ 놓고 불협화음
1
李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”
2
한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”
3
한동훈 “尹이어도 코스피 6000 가능” 발언에…與 “윤어게인 본색”
4
나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”
5
韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지
6
오세훈, 서울시장 후보 등록 안했다…“당 노선변경 촉구”
7
“김어준은 ‘반명수괴’”…시민단체, ‘재명이네 마을’서 고발 예고
8
정청래 “6·3 지선에 모든 것 건다…당대표 권한인 전략공천 안해”
9
美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”
10
오세훈 후보 등록 보류-현역 불출마…갑갑한 국민의힘 경선
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
마감까지 공천신청 안한 오세훈…吳측 “중대결단 배제 안해”
2
‘9시 금주령’ 어긴 대통령 경호 경찰들…이튿날 삼일절 행사도 투입
3
이란 다음은 쿠바? 트럼프, 중남미 정상급 모아놓고 “막다른 골목”
4
“이란, 하메네이 후계자 선출…실명 추후 발표 예정”
5
1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]
6
이스라엘, 이란 석유시설 첫 공습…불타는 테헤란(영상)
7
한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]
8
韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지
9
트럼프 “이란 지상군 투입 가능”… ‘지도 바뀔 것’ 전면전 시사
10
李 “대안 내고 책임져야” vs 與 강경파 “법사위에”…‘檢 개혁’ 놓고 불협화음
1
李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”
2
한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”
3
한동훈 “尹이어도 코스피 6000 가능” 발언에…與 “윤어게인 본색”
4
나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”
5
韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지
6
오세훈, 서울시장 후보 등록 안했다…“당 노선변경 촉구”
7
“김어준은 ‘반명수괴’”…시민단체, ‘재명이네 마을’서 고발 예고
8
정청래 “6·3 지선에 모든 것 건다…당대표 권한인 전략공천 안해”
9
美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”
10
오세훈 후보 등록 보류-현역 불출마…갑갑한 국민의힘 경선
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“이란, 하메네이 후계자 선출…하메네이 아들 유력”
韓야구, 대만에도 졌다…‘피홈런’ 최다팀 불명예까지
김재섭 “정원오는 땅부자 집 도련님…일가, 6800평 농지 소유”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0