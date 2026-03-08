[고양이 눈]빗자루의 변신

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 8일 23시 12분

글자크기 설정


빗자루의 변신 빗자루에 선글라스와 리본을 씌우니 한결 멋이 납니다. 마치 파티를 즐기러 가는 사람들 같네요. 평범한 일상 용품이 하나의 작품으로 변신했습니다.

―서울 종로구 익선동에서
#빗자루#변신#선글라스#리본
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스