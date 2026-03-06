[고양이 눈]“함부로 발로 차지 마라”

  • 동아일보

다 타고 난 연탄을 선물 포장하듯 가지런히 봉투에 담았습니다. 겨우내 방안의 온기를 전한 연탄에 대한 고마움이 묻어나는 듯합니다.

―서울 노원구 공릉동에서

#연탄#선물 포장#봉투#온기#서울#노원구#공릉동
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

