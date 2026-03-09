[고양이 눈]고봉밥?

  • 동아일보

시장한 탓까요. 둥근 화분은 밥사발 같고, 그 위에 불룩하게 올라온 회양목은 고봉밥처럼 보입니다.

―서울 중구 을지로에서

#화분#회양목#고봉밥#서울#중구#을지로
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

