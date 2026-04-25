李 “혼자 잘 살면 뭔 재민겨? 같이 살자”…주사기 매점매석 저격

이재명 대통령은 25일 주사기 유통업체의 매점매석 행위 적발과 관련해 “공동체의 위기를 이용해 위기를 악화시키며 돈벌이하는 이런 반사회적 행태는 엄중하게 단죄할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 X(엑스·옛 트위터)에 일부 주사기 판매업체의 매점매석 행위를 적발했다는 기사를 공유한 뒤 “지속적 단속은 물론 발각된 위반행위에 대해서는 신속한 수사와 엄벌, 최대치의 행정제재 등 최대한의 사후조치를 내각에 지시했다”고 올렸다. 이어 “혼자 잘 살면 뭔 재민겨(재미인가)? 같이 살자”고 했다. 이 대통령은 그간 전쟁 위기를 틈탄 매점매석 행위를 엄정 대응하겠다고 밝혀왔다.
최근 중동 사태 장기화로 의료용품 수급 불안이 커지고 있다. 식품의약품안전처는 전날 전국 주사기 판매업체에 대한 특별 단속을 실시한 결과, ‘주사기 및 주사침 매점매석행위 금지 등에 관한 고시’를 위반한 32개 업체를 적발했다고 밝혔다. 일부 업체는 약 13만 개의 주사기를 쌓아두고도 판매하지 않거나, 월 평균 판매량의 59배에 해당하는 62만 개를 특정 거래처에만 납품한 사실이 드러났다.
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