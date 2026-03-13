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고양이 눈
[고양이 눈]일상이 만든 예술
동아일보
입력
2026-03-13 23:06
2026년 3월 13일 23시 06분
변영욱 기자
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창가에 놓인 니퍼 하나가 창틀과 어우러져 작은 설치미술 작품처럼 보입니다. 일상 속에서 예술을 만났습니다.
―서울 종로구 익선동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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