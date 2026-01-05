[이헌재의 인생홈런]‘배구 전설’ 신치용 “걷기, 산행 덕에 여전히 현역”

어느덧 고희(古稀)를 넘은 신치용 한국체육산업개발 대표이사(71)가 요즘 가장 많이 받는 질문은 “머리 염색하셨어요”다. 두 번째는 “혹시 가발인가요”다. 나이가 믿기지 않을 정도로 그는 흰머리가 별로 없다. 모발 역시 풍성하다. 신 대표는 “태어나서 한 번도 염색을 해 본 적이 없다. 아마 평생 잔머리를 쓰지 않고 살아서 그런 게 아닐까 싶다”며 웃었다.
35년간의 배구 지도자 생활을 거쳐 진천선수촌장을 지낸 그는 2023년 9월 한국체육산업개발 대표로 취임했다. 이 회사는 서울 송파구 올림픽공원과 미사 경정장, 광명 경륜장 등 1988년 서울 올림픽 시설을 관리하는 게 주 업무다. 직원은 1400여 명이나 된다.
걷는 걸 좋아하는 그에게는 ‘꿈의 직장’이다. 평일 오전과 오후 점검 삼아 넓은 공원을 걷다 보면 자연스럽게 1만 보 걷기가 된다. 경기 용인 수지가 집인 그는 주말에는 인근 광교산을 오른다. 왕복 3, 4시간짜리 산행을 통해 땀을 흘리고 나면 그렇게 개운할 수가 없다. 신 대표는 “주말에 산을 타면서 기른 하체 힘으로 일주일을 버틴다. 가끔 지인들과 골프도 즐기는데 골프 역시 걷는 운동이라 건강을 유지하는 데 도움이 된다”고 말했다.
지금은 배구에서 한 발짝 떨어져 있지만 신 대표는 한국 배구 감독 중 성인 무대에서 가장 많은 우승을 차지한 전설적인 존재다. 삼성화재 지휘봉을 잡고 19차례나 챔피언결정전 등 결승전 무대에 올랐다. 그중 슈퍼리그에서 8회 우승했고, 2005년 프로 출범 후에도 8회 챔피언결정전 정상을 차지했다.
감독 시절 그의 좌우명은 신한불란(信汗不亂)이었다. 땀을 믿으면 흔들림이 없다는 뜻이다. 그렇다고 선수들에게 무조건 많은 훈련을 시킨 건 아니다. 신 대표는 “지도자 생활을 하면서 선수들에게 가르치려고 한 적이 없다. 다만 선수들이 잘할 수 있는 환경을 만들어 주려 했다”며 “선수가 하고 싶어서 해야 100%가 나온다. 후배들에게도 ‘잔머리 굴리지 말고, 가르치려 하지 말라’고 조언한다”고 했다.
‘팀워크’를 만들어 내려고 일부러 선수들을 더 혼내고, 엄하게 대하기도 했다. 선수들끼리 모여 감독 욕을 하다가 하나가 되곤 했다는 것. 신 대표는 “배구는 감독이 아닌 선수들이 하는 것이다. 선수들끼리 하나가 되면 된다. 감독은 외로운 사람이고, 감독 자리는 고독을 이겨내야 하는 자리”라고 했다.
코트 위 ‘치열한 승부사’였던 그도 요즘은 배구 코트가 무서워 보일 때가 있다. 농구 선수 출신 딸 신해인과 사위인 박철우 프로배구 우리카드 감독대행 사이에 낳은 두 손녀의 경기를 볼 때다. 신 대표는 “배구 선수인 손녀 경기는 차마 잘 못 보겠더라. 수십 년간 내가 어떻게 저렇게 치열한 곳에서 살았나 싶다”고 했다.
하지만 그에게 배구 코트는 영원한 마음의 고향이다. 신 대표는 언젠가 자신의 배구 인생을 총망라한 책을 써 볼 생각이다. 자신의 성공과 실패를 가감 없이 독자 및 후배들과 나누겠다는 생각이다. 또 국내 무대가 아닌 해외에서의 코트 복귀도 고려하고 있다. 그는 “국내 무대에서는 이미 제자들이 너무 잘해 주고 있다. 퇴직 후 기회가 된다면 몽골이나 캄보디아 같은 개발도상국에서 배구 지도 봉사를 할 마음이 있다”고 했다.
