끝의 기억이 좋아야 좋다[내 생각은/임명호]

연말이다. 이맘때 이곳저곳에서 강의하며 필자가 자주 하는 말이 있다. 하루의 끝이 좋아야 행복하고, 한 주의 주말이 좋아야 행복하며, 한 해의 연말이 좋아야 행복하다는 것이다.행복과 기억에 대해 공부하다 보면 꼭 만나야 하는 학자가 대니얼 카너먼이다. 카너먼의 대장내시경 실험은 행복과 고통에 대해 매우 중요한 시사점을 준다. A 집단 환자들은 약 24분간 검사를 받았고, 가장 아팠던 순간의 고통 점수는 8점, 검사 끝부분의 고통 점수는 1점 정도였다. B 집단 환자들은 검사에 약 8분 걸렸지만, 가장 고통스러웠던 순간은 동일하게 8점이었고, 검사의 끝부분은 6점 정도로 높았다.이 실험의 교훈은 첫째, 우리가 고통과 불행을 기억할 때 가장 아팠던 상황과 끝의 상황만을 기억한다는 것이다. 둘째, 우리는 얼마나 오랫동안 고통스러운 시간을 견뎠는지 금방 잊어버린다는 것이다.필자는 의대생들의 개인 발표 수업을 수년간 진행했는데, 의외로 고된 생활에 대해 대부분 만족한다고 말했다. 그 이유는 고교 생활이 너무 힘들었기 때문이라고 한다. 카너먼에 따르면 한 생에서 약 6억 개의 순간을, 한 달에 60만 개의 순간을 경험한다. 우리는 그중 몇 개 정도를 기억하고 있을까.직장 생활에서 몸이 고되고 마음이 힘들다면, 특히 하루의 끝 시간과 한 주의 끝날에 한두 개라도 좋은 기억을 만들려는 노력을 해 보길 바란다. 자신과 가족, 친구들에게 작은 위로와 선물을 주는 기억도 좋겠다. 이제 얼마 남지 않았다. 유난히도 다사다난했던 한 해다. 끝이 좋아야 한다. 끝의 기억이 좋아야 한다.

