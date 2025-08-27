본문으로 바로가기
[고양이 눈]관점의 차이
2025-08-27
2025년 8월 27일 23시 09분
홍진환 기자
내려다본 정원의 돌바닥이 마치 ‘ㄴ’을 돌려놓은 것 같네요. 맞은편에선 ‘ㄱ’을 돌려놓은 것처럼 보이겠죠. 시선에 따라 보이는 게 달라지는 법입니다.
―서울 이태원에서
관점의 차이
홍진환 기자 jean@donga.com
