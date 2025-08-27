동아일보

[고양이 눈]관점의 차이

내려다본 정원의 돌바닥이 마치 ‘ㄴ’을 돌려놓은 것 같네요. 맞은편에선 ‘ㄱ’을 돌려놓은 것처럼 보이겠죠. 시선에 따라 보이는 게 달라지는 법입니다.

―서울 이태원에서

#정원#돌바닥#시선#서울#이태원
홍진환 기자 jean@donga.com
