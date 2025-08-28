본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]기댈 언덕
동아일보
입력
2025-08-28 22:51
2025년 8월 28일 22시 51분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250828/132278471/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
기댈 언덕 중력과 무게중심을 거슬러 층층이 쌓아올린 돌탑. ‘누구의 소원이기에 이렇게 요란스럽나’ 하고 살펴보니, 큰 바위가 작은 돌들에 기댈 언덕이 돼 줬네요.
―강원 설악산 주전골에서
고양이 눈
>
구독
구독
기댈 언덕
관점의 차이
“내 차는 소중하니까”
이런 구독물도 추천합니다!
부동산 빨간펜
구독
구독
고양이 눈
구독
구독
기고
구독
구독
#고양이 눈
#강원 설악산 주전골
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
법원 못 믿겠다는 與 “내란 특별재판부 설치해야”
대포폰 개통하면 대리점 이통사와 계약 해지…정부, ‘보이스피싱 근절대책’ 발표
‘現 고1’ 9월 모평 8월말 실시…성적보고 수시 지원한다
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0