[고양이 눈]기댈 언덕

기댈 언덕 중력과 무게중심을 거슬러 층층이 쌓아올린 돌탑. ‘누구의 소원이기에 이렇게 요란스럽나’ 하고 살펴보니, 큰 바위가 작은 돌들에 기댈 언덕이 돼 줬네요.

―강원 설악산 주전골에서
신원건 기자 laputa@donga.com
