[고양이 눈]준법정신 일깨우는 땡볕
2025-08-20 23:09
2025년 8월 20일 23시 09분
신원건 기자
한여름 땡볕이 무인 교통단속 카메라보다 무섭습니다. 차량들이 건물의 그림자를 양산 삼아 정지선에서 멀찍이 떨어져 신호대기를 하네요.
―서울 종로구 세종대로에서
고양이 눈
>
구독
구독
준법정신 일깨우는 땡볕
꽃과 우산의 우정
자기만의 방
이런 구독물도 추천합니다!
청계천 옆 사진관
구독
구독
송평인 칼럼
구독
구독
어제의 프로야구
구독
구독
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
