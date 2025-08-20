동아일보

[고양이 눈]준법정신 일깨우는 땡볕

  • 동아일보
한여름 땡볕이 무인 교통단속 카메라보다 무섭습니다. 차량들이 건물의 그림자를 양산 삼아 정지선에서 멀찍이 떨어져 신호대기를 하네요.

―서울 종로구 세종대로에서

#무인 교통단속 카메라#신호대기#정지선#서울#종로구#세종대로
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
