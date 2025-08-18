동아일보

[고양이 눈]자기만의 방

상자 너머 넓은 공간이 펼쳐져 있지만, 고양이에겐 ‘작은 상자’ 하나면 충분합니다. 마음의 안정을 주는 휴식처가 꼭 웅장할 필요는 없으니깐요.

―서울 서초구 염곡동에서

#고양이#상자#휴식처#서울 서초구#염곡동
홍진환 기자 jean@donga.com
