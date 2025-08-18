본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]자기만의 방
동아일보
입력
2025-08-18 23:09
2025년 8월 18일 23시 09분
홍진환 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250818/132208083/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
상자 너머 넓은 공간이 펼쳐져 있지만, 고양이에겐 ‘작은 상자’ 하나면 충분합니다. 마음의 안정을 주는 휴식처가 꼭 웅장할 필요는 없으니깐요.
―서울 서초구 염곡동에서
고양이 눈
>
구독
구독
자기만의 방
그림자 놀이
포도를 품은 커피
이런 구독물도 추천합니다!
사설
구독
구독
동아광장
구독
구독
우아한 라운지
구독
구독
#고양이
#상자
#휴식처
#서울 서초구
#염곡동
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
전한길 “전당대회 출입 허가해달라…金·張도 징계 옳지 않다 해”
[사설]공동체 피해 막심한 테러 협박… 반드시 잡아서 엄벌해야
자선행사 후 기부 안 한 문다혜, ‘무혐의’ 처분 내려진 이유는
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0