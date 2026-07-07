GC녹십자웰빙, 일본 미용의학 시장 공략…현지 학술대회 참가

GC녹십자웰빙이 일본 미용의학 학술대회에 참가해 에스테틱 제품을 선보이며 현지 시장 공략에 나섰다.
GC녹십자웰빙은 지난달 28일 일본 도쿄에서 열린 ‘대한미용성형레이저의학회 일본학술대회(ASLS TOKYO 2026)’에 참가해 현지 파트너사 니후지(Nifuji)와 공동 홍보 부스를 운영했다고 7일 밝혔다.
이번 학술대회에는 글로벌 메디컬 에스테틱 기업 30여 곳과 아시아 지역 미용성형 의료진 및 업계 관계자 500여 명이 참석했다.
GC녹십자웰빙은 행사에서 ECM(세포외기질) 스킨부스터 ‘리본느(Rebornne)’를 비롯해 ‘지셀르 PDRN 2.5’, ‘지셀르 PDRN 2.0’ 등 에스테틱 제품을 소개했다.
회사 측에 따르면 학회 기간 약 100명의 일본 의료진이 부스를 방문해 제품 설명을 들었으며, 이달 개최 예정인 현지 세미나에도 관심을 보였다.
행사에서는 루미의원 유경훈 원장이 ‘무세포동종진피 기반 ECM 테라피’를 주제로 리본느를 활용한 시술 전략과 임상 활용 사례를 소개하는 학술 강연도 진행됐다.
최근 국내 메디컬 에스테틱 기업들은 일본과 동남아시아를 중심으로 학술대회 참가와 의료진 대상 세미나를 확대하며 해외 시장 공략에 나서고 있다. 업계에서는 현지 의료진과의 학술 교류와 파트너십 구축이 제품 신뢰도를 높이고 시장 진입 기반을 마련하는 중요한 전략으로 자리 잡고 있다고 보고 있다.
GC녹십자웰빙 관계자는 “일본 시장 내 파트너십을 강화하고 현지 의료진을 대상으로 한 학술 마케팅을 확대하고 있다”며 “앞으로도 해외 맞춤형 학술 활동과 다양한 에스테틱 제품을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 이어갈 계획”이라고 말했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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