韓 수학자 참여 구글 딥마인드 AI, 미해결 난제 13개 해답

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 8일 17시 16분

글자크기 설정

사진출처=pixabay
사진출처=pixabay
한국 수학자들이 참여한 국제 연구팀이 구글 딥마인드의 수학 인공지능(AI) 에이전트 ‘알레테이아(Aletheia)활용해 세계적인 수학 난제 13개와 관련된 의미 있는 해답을 내놨다.

8일 수학계에 따르면 알레테이아는 미해결 수학 난제 모음집인 ‘에르되시 문제’ 약 700개를 검토하고 이 중 13개에 대해 의미 있는 해답을 제시했다. 김상현 고등과학원 교수, 정준혁 미국 브라운대 교수를 비롯해 탕루옹 구글 딥마인드 선임연구원, 토니 펭 미국 버클리대 교수 등으로 구성된 연구진은 2일 논문 사전 공개 사이트 ‘아카이브(arXiv)에 이러한 연구 결과를 담은 논문을 발표했다.

에르되시 문제는 헝가리 출신 수학자인 에르되시 팔이 제시한 조합론·수론 분야 문제 모음이다. 총 1179개 가운데 약 700개가 아직 미해결 상태로 남아 있다. 최근에는 AI의 수학 능력을 가늠하는 대표적 벤치마크로 활용되고 있다.

연구팀은 지난해 12월 약 일주일 동안 알레테이아에 에르되시 문제 700개를 투입했다. 고대 그리스어로 ‘진리’를 뜻하는 알레테이아는 구글의 생성형 AI인 제미나이의 고급 추론 모드 ‘딥크’를 기반으로 한 수학 연구 에이전트다. 연구팀에 따르면 알레테이아는 약 700개의 미해결 문제를 단기간에 검토하고 13개 문제에 대해 의미 있는 해법을 도출했다. 이 과정에서 인간 수학자들과 증명을 주고받으며 이론을 확장하는 등 실제 수학자와 유사한 협업 모습을 보였다.

김상현 교수는 “AI와 수학자들이 아이디어를 주고받으며 연구자 수준의 결과를 내놓았다”며 “수천 년간 쌓아온 수학 커뮤니티의 질서를 바탕으로 AI를 활용하는 것이 인류에게 유익한 방향이 될 것”이라고 말했다.
#국제 연구팀#구글 딥마인드#수학 인공지능#알레테이아#에르되시 문제#미해결 수학 난제#조합론#수론#생성형 AI#수학 협업
전혜진 기자 sunrise@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스