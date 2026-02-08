韓 수학자 참여 구글 딥마인드 AI, 미해결 난제 13개 해답

크게보기 사진출처=pixabay

한국

수학자들이 참여한

국제 연구팀이 구글 딥마인드의 수학 인공지능(AI) 에이전트 ‘알레테이아

(Aletheia)

’

를

활용해 세계적인 수학 난제 13개와 관련된 의미 있는 해답을 내놨다.

8일 수학계에 따르면 알레테이아는 미해결 수학 난제 모음집인 ‘에르되시 문제’ 약 700개를 검토하고 이 중 13개에 대해 의미 있는 해답을 제시했다. 김상현 고등과학원 교수, 정준혁 미국 브라운대 교수를 비롯해 탕루옹 구글 딥마인드 선임연구원, 토니 펭 미국 버클리대 교수 등으로 구성된 연구진은 2일 논문 사전 공개 사이트 ‘아카이브

(arXiv)

’

에 이러한 연구 결과를 담은 논문을 발표했다.

에르되시 문제는 헝가리 출신

수학자인 에르되시 팔이 제시한 조합론·수론 분야 문제 모음이다. 총 1179개 가운데 약 700개가 아직 미해결 상태로 남아 있다. 최근에는 AI의 수학 능력을 가늠하는 대표적 벤치마크로 활용되고 있다.

연구팀은 지난해 12월 약 일주일 동안 알레테이아에 에르되시 문제 700개를

투입했다. 고대 그리스어로 ‘진리’를 뜻하는 알레테이아는 구글의 생성형 AI인 제미나이의 고급 추론 모드 ‘딥

싱

크’를

기반으로 한 수학 연구 에이전트다. 연구팀에 따르면 알레테이아는 약 700개의 미해결 문제를 단기간에 검토하고

13개

문제에 대해

의미 있는

해법을 도출했다. 이 과정에서 인간 수학자들과 증명을 주고받으며 이론을 확장하는 등 실제 수학자와 유사한 협업 모습을 보였다.

김상현 교수는 “AI와 수학자들이 아이디어를 주고받으며 연구자 수준의 결과를 내놓았다”며 “수천 년간 쌓아온 수학 커뮤니티의 질서를 바탕으로 AI를 활용하는 것이 인류에게 유익한 방향이 될 것”이라고 말했다.