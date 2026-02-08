“처녀 수입” 진도군수 발언 파장, 베트남-스리랑카에 사과문

ⓒ뉴시스

앞서 김 군수는 4일 전남 해남문화예술회관에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 타운홀 미팅’에서 인구 소멸 문제 대책을 언급하며 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해 정 안 되면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입해 농촌 총각 장가를 보내고 이런 특별 대책을 만들어야 한다”고 주장했다.