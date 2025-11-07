“덕후가 만든 캐릭터 엔터테인먼트 목표” 네스팅, 한국의 디즈니 꿈꾼다

한때 ‘오타쿠’나 ‘덕후’라는 부정적 낙인이 찍혔던 ‘덕질’ 문화가 이제는 당당한 취향 표현의 수단으로 자리잡았다. 덕질은 특정 대상을 좋아하고 열정적으로 파고드는 활동을 의미한다. 좋아하는 것을 숨기지 않고 적극적으로 소비하며, 같은 취향을 가진 이들과 연결되는 것. 요즘 MZ세대를 중심으로 확산되는 덕질 문화의 핵심이다. 바쁘고 불안한 일상 속에서 작지만 확실한 행복을 찾는 방법이기도 하다.
덕질 문화에 따라 캐릭터 굿즈 시장의 성장세도 눈에 띈다. 단순히 ‘귀여운 상품’을 넘어, 자신의 정체성과 감정을 대변하는 수단으로 캐릭터 굿즈가 소비되는 추세다. 책상 위 피규어, 가방에 단 키링 하나가 ‘나는 이런 사람’이라는 메시지를 전달하기 때문이다. 덕후들은 이렇게 모은 굿즈를 자신만의 공간에 전시하거나 SNS에 공유하며 같은 취향을 가진 이들과 소통한다.
이런 트렌드를 읽고 인공지능(AI) 기술로 캐릭터 굿즈 시장에 뛰어든 스타트업이 있다. 온라인 캐릭터 굿즈샵을 운영하는 네스팅이다. 스스로를 ‘캐릭터 덕후’라고 소개하는 남윤수 네스팅 대표를 만나 창업 전략과 비전을 들어봤다.
스타트업 성장 익히며 창업 준비
중·고등학생 시절부터 창업을 꿈꿨던 남윤수 대표. 수능을 마치자마자 독서실에 들어가 사업 공부를 할 만큼 창업에 진심이었다. 창업 전 경험을 쌓기 위해 대학교 입학 1년 만에 휴학하고 2022년 시리즈 C 투자를 받은 에듀테크 스타트업에 입사했다. 이곳에서 매일 14시간씩 일하며 스타트업의 성장 과정을 익혔다.
남윤수 대표는 스타트업에서 다양한 경험을 쌓으며 ‘일의 즐거움’도 느꼈다. 스스로 만든 계산법이 전사 인센티브 지표로 활용되거나 직접 개발한 온택트 수업 관리 툴이 핵심 업무 시스템으로 사용될 정도로 능력을 발휘했다. 시간이 흐를수록 스타트업은 성장했지만 남윤수 대표는 이곳에서 한계를 느꼈다. 자신의 역량을 확장하고 새로운 도전을 위해 퇴사를 결심했다.
이후 남윤수 대표는 2023년 자영업 사장과 전문가 멘토링을 연결해주는 플랫폼 ‘티처포보스’를 운영하며 처음 창업가의 길을 걸었다. 티처포보스는 각종 수상, 정부지원사업 선정, 투자 확정까지 받았으나 오래가지 못했다. 남윤수 대표는 “자영업 경험이 없었고 그들의 현실도 진심으로 공감하지 못했다. 멋진 말과 포장으로만 채워진 보여주기식 사업이었다는 걸 깨달았다. 내가 원하는 사업 방향이 아니라 정리했다”고 털어놨다.
굿즈로 행복한 공간 만들어…일본 독점 파트너십 확대
첫 창업의 실패는 네스팅의 밑거름이 됐다. 남윤수 대표가 가장 잘 알고 좋아하는 덕질의 세계에서 2024년 두번째 창업의 신호탄을 쐈다. 네스팅(Nesting)은 두 가지 의미를 담는다. 우선 새들이 차곡차곡 둥지를 만드는 과정처럼, 덕후들이 좋아하는 굿즈를 모아 자신만의 행복한 공간을 만들어가는 것이다. 그리고 네버 엔딩 스토리(Never Ending Story, NEST), 즉 끝나지 않는 이야기라는 뜻도 있다.
남윤수 대표는 “덕질은 예전처럼 ‘끝’을 봐야만 하는 집착이 아니라, 계속 이어지는 나의 이야기를 만들어가는 과정이다. 좋아하는 건 시간이 지나며 변할 수도 있지만, 그때마다 새로운 캐릭터와 이야기가 생기고 다시 설렘을 느끼게 된다. 이 부분에서도 사업성을 확인했다”고 말했다.
네스팅은 일본 캐릭터 굿즈 도소매와 구매 대행을 주축으로 자사 온라인몰을 운영한다. 일본 캐릭터 짱구, 산리오, 한교동, 치이카와, 포켓몬스터, 다마고치 등 1만 여 개의 캐틱터 굿즈를 보유하고 있다. 어린 시절부터 캐릭터 굿즈를 수집한 남윤수 대표의 경험과 안목도 네스팅의 성장에 한 몫했다.
이러한 네스팅의 사업 모델은 긍정적인 지표로 나타난다. 2024년 2800만 원이었던 연매출은 2025년 1억 3000만 원을 예상할 정도로 성장한 것. 이러한 빠른 성장에도 불구하고 네스팅이 마주한 가장 큰 도전은 ‘상품 경쟁력 확보’다. 일본 캐릭터 굿즈 시장은 외부 접근이 쉽지 않은 폐쇄적인 도매 구조를 가지고 있다. 이에 신규 셀러나 해외 사업자가 공식 도매망에 진입하기 어렵다.
남윤수 대표는 “대부분의 국내 업체는 소매나 리셀러를 통해 상품을 들여온다. 그만큼 가격 경쟁력이 떨어지고 희소성 있는 상품을 확보하기 어렵다”면서 “네스팅은 이 한계를 뚫기 위해 일본 현지 네트워크를 직접 구축하고, 공식 도매처와의 독점 파트너십도 확대하고 있다”고 밝혔다.
자사 온라인몰부터 구매대행 시스템까지 개발
동국대학교 컴퓨터공학과에 재학 중인 남윤수 대표는 네스팅 온라인몰을 개발한 데 이어 AI 기술을 접목한 구매대행 시스템까지 구축한다. 이는 창업 초기 개발자 2명과 함께 완성한 기술로 현재까지 유용하게 쓰인다. 남윤수 대표는 “자사 온라인몰에서는 데이터 기반으로 재고를 효율적으로 관리해 재고 리스크를 8% 수준으로 낮췄다. 가격 조정 시스템으로 마진을 평균 27%까지 끌어올렸다”고 설명했다.
주목할 만한 것은 AI 기반 구매대행 시스템이다. 기존에 평균 10분 이상 걸리던 8단계의 복잡한 구매대행 절차를 단 한개의 링크로 10초 만에 완료할 수 있는 것. 배송대행지에서 상품을 받은 후 무게와 부피를 측정하고 2차 결제를 해야 하는 번거로움 없이, AI 기반 무게·부피 예측 모델로 예상 배송비를 계산해 한번에 결제 가능하다. 이 기술은 특허 출원을 준비 중이다. 또 판매자 입장에서도 평균 5분 이상 소요되던 인당 구매대행 문의 처리 과정을 대폭 줄여 업무 효율을 높일 수 있다.
뿐만 아니라 남윤수 대표는 데이터를 분석해 잘 팔리는 캐릭터, 시리즈, 테마의 흐름을 바로 파악하고 이를 기반으로 다음 시즌 상품을 선제적으로 소싱한다. 남윤수 대표는 “한정판과 신규 굿즈를 빠르게 들여올 수 있고, 트렌드 변화에 민감한 덕후 고객층을 꾸준히 확보할 수 있다. 좋은 상품을 확보하고, 팬 커뮤니티 확산으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 목표”라고 밝혔다.
1인 스타트업 고충 속 종합 캐릭터 엔터테인먼트 브랜드 목표
네스팅은 창업동아리로 동국대학교 창업교육센터의 지원을 받는다. 창업동아리는 동국대학교 창업교육센터가 예비·학생 창업자가 꿈을 이룰 수 있도록 돕는 청년지원사업이다. 올해 네스팅을 선정, 다양한 지원을 제공하고 있다. 남윤수 대표는 “사업화 자금과 각종 창업 관련 정보를 제공받았다. 특히 멘토링 지원을 통해 사업의 부족한 부분을 채우는 것이 좋다. 관련 행사나 교육도 우선적으로 들을 수 있도록 해줘서 많은 도움이 된다”고 말했다.
물론 어려움도 따른다. 남윤수 대표는 “현재 가장 큰 고충은 혼자 운영하는 것이다. 상품 소싱부터 업로드와 포장, 그리고 고객 응대까지 하루가 모자랄 정도”라면서 “주문이 많으면 하루 종일 택배만 포장하다 끝나기도 한다. 브랜딩과 마케팅, 새로운 수익모델 기획 등 대표로서 해야 할 일이 많지만 하루는 한정적이라 고민”이라고 털어놨다.
네스팅의 최종 목표는 단순한 유통 플랫폼이 아니다. 디즈니 브랜드처럼 자체 캐릭터 IP를 생산하고 이를 중심으로 애니메이션, 웹툰, 굿즈 등으로 확장하는 종합 캐릭터 엔터테인먼트 브랜드로 성장하는 것을 꿈꾼다.
남윤수 대표는 “덕후들이 공감하고 사랑할 수 있는 캐릭터를 직접 기획해 ‘소유하고 싶은 귀여움’뿐만 아니라 ‘이야기와 감정이 담긴 귀여움’을 선보이고 싶다. 다양한 IP를 보유하게 되면 플래그십 스토어를 열어 덕후들이 자신의 취향을 전시하고 공유하며 교류하는 ‘덕질 커뮤니티 허브’를 만들 계획”이라고 말했다. 이어 “국내 캐릭터 굿즈 시장은 단순히 귀여운 상품을 소비하는 것이 아니라 자신의 취향과 정체성을 표현하는 감정 소비 시장이다. 네스팅은 덕후의 감정을 이해하고, 덕질 경험 전체를 설계하는 플랫폼으로 나아가고 있다”고 덧붙였다.
덕질의 시작부터 끝까지 함께하는 네스팅. 진짜 공감에서 시작된 ‘끝나지 않는 이야기’가 어디까지 뻗어나갈지 기대된다.
