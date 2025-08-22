“물, 하루 1.5ℓ 미만 마시면 스트레스 호르몬 1.5배 증가” 최신 연구 결과

‘하루 물 2리터 섭취’의 적정성을 두고 최근 국내에서 큰 논쟁이 있었다. 이런 가운데 물을 충분히 마시지 않는 사람들은 스트레스 상황에서 훨씬 강한 생리적 반응을 보인다는 사실이 밝혀져 주목된다. 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비가 1.5배 증가한다는 것.
연구진은 건강한 젊은 성인들을 모집해 하루 수분(물과 따뜻한 음료 등) 섭취량 기준 상위 25%와 하위 25% 두 그룹으로 나눴다. 상위 그룹은 남성 기준 2.5리터, 여성 기준 2리터 이상을 매일 마시는 사람들이었고, 하위 그룹은 하루 1.5리터 미만을 마신 사람들이었다.
참가자들은 일주일 동안 평소 습관대로 수분을 섭취했다. 연구진은 소변과 혈액 검사를 통해 이들의 수분 상태를 확인했다. 이후 모의 면접과 수학 문제 풀이 같은 스트레스 상황을 부여한 뒤 스트레스 호르몬 변화를 측정했다.
그 결과, 물을 적게 마신 그룹은 스트레스 상황에서 코르티솔 분비가 50% 이상 높았다. 즉 매일 권장량의 물을 마신 그룹보다 1.5배 강한 스트레스 반응을 보인 것이다. 다만 맥박 상승, 손에 땀이 나거나 입이 마르는 것과 같은 일반적인 스트레스 증상에선 두 그룹 간 큰 차이가 없었다. 물을 적게 마시는 사람들이 갈증을 더 느끼는 것도 아니었다.
수분 부족이 해로운 이유
우리 몸의 수분 조절 시스템은 뇌의 스트레스 반응 중심과 긴밀히 연결되어 있다. 수분 섭취 부족이든 과도한 수분 손실 때문이든 수분이 부족해지면, 몸은 탈수를 감지해 바소프레신이라는 호르몬을 분비한다. 바소프레신은 주로 신장에서 수분을 재흡수해 혈액량과 전해질 균형을 유지하도록 돕는 역할을 한다.
하지만 이러한 보존 기전에는 대가가 따른다. 바소프레신이 지속적으로 분비되면 신장은 소변을 더 농축하고 전해질 균형을 관리하기 위해 더 큰 부담을 지게 된다.
바소프레신은 또한 뇌의 스트레스 반응 중추인 시상하부에 작용하여 코르티솔 분비를 촉진할 수 있다.
바소프레신의 이러한 이중적 역할은 혈액량과 전해질 균형을 유지하는 데 도움이 되지만 동시에 코르티솔 수치도 증가시킨다.
부신에서 분비하는 대표적인 스트레스 호르몬인 코르티솔은 면역 반응, 신진대사 조절, 혈압 조절에도 중요한 역할 한다. 그러나 지속적으로 과도하게 분비되면 심장질환, 당뇨병, 우울증 위험을 높일 수 있다.
연구를 주도한 영국 리버풀 존 무어스 대학교의 생리학자 닐 월시 교수는 “코르티솔은 인체의 주요 스트레스 호르몬이며, 과도한 코르티솔 반응은 심장병, 당뇨병, 우울증의 위험 증가와 관련이 있다”며 “중요한 발표나 마감일이 다가올 때 물병을 가까이 두는 습관이 장기적인 건강에 도움이 될 수 있다”고 설명했다.
연구 결과는 응용생리학저널(Journal of Applied Physiology)에 실렸다.
이계호 명예 교수 “핵심은 너무 많이 마시지 말라는 것”
한편, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 “하루 물 2리터 섭취가 건강에 해로울 수 있다”고 말해 파장을 일으킨 이계호 충남 대학교 화학과 명예교수는 “물을 많이 마실수록 좋다는 믿음이 퍼지고 있는데, 핵심은 너무 많이 마시지 말라는 것”이라고 해명했다.
이 명예교수는 TV 방송 며칠 후 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’에 출연해 “2리터라는 숫자에 강박을 가질 필요는 없다. 목마를 때 마시면 되고, 소변 색이 완전히 투명해질 때까지 억지로 마실 필요는 없다”라고 조언했다. 그는 일부 사람들이 늦은 밤 억지로 2리터를 채우거나 소변 색깔만 기준으로 삼는 것은 바람직하지 않다고 지적했다.
수분 권장 섭취량은 순수한 물뿐만 아니라 음식 속 수분까지 포함한 수치다.
(관련 연구논문 주소: https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00408.2025)
