적당한 음주 = ‘약’ → ‘독’ …극적 반전 일어난 이유?

저녁 식사에 곁들이는 반주 한 잔, 친구들과 주말 등산 후 시원하게 들이키는 맥주 한 캔. ‘적당한 음주’가 건강에 좋을 수 있다는 인식이 오랫동안 있었다. 가벼운 음주(특히 레드 와인)가 심장을 보호하고 더 오래 사는 데 도움이 될 가능성이 있다는 연구 결과도 꽤 많았다.
하지만 최근 연구들은 전혀 다른 결과물을 내놓는다. “단 한 방울의 알코올도 건강에 해롭다”고 경고한다.
애주가들을 혼란스럽게 하는 상반된 연구결과가 나온 배경은 뭘까.
과거 연구는 대상자들을 세밀하게 분류하고 변수를 조정하지 않았다.
수십 년 전 수행한 한 대규모 설문조사에서는 술을 많이 마시는 사람의 사망 위험이 높은 것으로 나타났다. 그런데 놀랍게도, 술을 전혀 마시지 않는 사람들의 위험 또한 적당히 음주를 즐기는 사람보다 더 높다는 의외의 결과가 나왔다. 겉보기엔 하루 한두 잔 마시는 사람들의 건강 상태가 가장 좋아 보였다.
이것이 언론에 널리 퍼졌다. 주류 업계도 홍보에 적극 활용했다. 의료계 일부도 이를 지지했다.
하지만 이런 연구는 큰 한계가 있었다. 술을 전혀 마시지 않는 사람의 사정을 제대로 헤아리지 못 한 점이다. 술을 멀리하는 사람 중에는 예전에 과음하다 건강이 나빠져 끊거나, 다른 기저 질환이 있어 술을 못 마시는 사람도 많았다. 건강 문제로 술을 안 마시는 사람을 ‘비음주자 그룹’에 포함시키면서, 얼핏 보면 적당히 술을 마시는 사람이 더 건강해 보이는 착시 효과가 생긴 것이다.
최근 연구에서 이런 변수를 보정하자 술의 보호효과가 사라졌다.
세계보건기구(WHO)는 2023년 발표한 보고서에서 알코올을 조금만 섭취하더라도 200개 이상의 질병과 부상 기타 건강 상태와 관련이 있다고 지적했다. 무엇보다 구강암, 인후암, 식도암, 간암, 후두암, 결장직장암, 유방암 등 최소 7가지 유형의 암 발생 위험을 높이는 것으로 나타났다.
2024년 미국의사협회저널(JAMA)에 실린 연구에 따르면, 60세 이상 성인 13만5000명을 추적 조사한 결과 적당한 음주(남성 하루 2잔, 여성 하루 1잔)조차 사망 위험을 높였다. 특히 암과 심혈관 질환 위험이 커졌다.
알코올은 몸속에서 아세트알데히드라는 독성 물질로 분해되는데, 이 물질은 DNA와 세포를 손상시킨다. 알코올의 대사 과정은 암 발생 위험을 높이는 것 외에, 간(간염, 지방간)과 뇌 기능에도 영향을 준다. 또한 음주는 면역 체계 약화, 분자(단백질, DNA, 지질, 대사산물 등) 수준의 노화 촉진, 불안과 우울 등 정신 건강 악화에도 영향을 미친다.
‘적당한 음주가 건강에 이롭다’라는 말은 과학적으로 설 자리를 잃었다.
WHO는 “안전한 음주량은 없다”고 강조한다.
점점 더 많은 사람이 술을 ‘위험 물질’로 인식하기 시작했다. 젊은이들이 이전 세대에 비해 술을 덜 마시는 흐름은 전세계적 현상이다. 무알콜 음료 소비량 또한 증가 추세다.
그럼에도 기존 음주자가 술을 딱 끊는 일이 극적으로 증가할 것 같지는 않다. 술은 인간에게 많은 의미가 있기 때문이다.
몸에 큰 부담을 주지 않는 선에서 적당히 마신다면 정서적 유대감 강화, 정신적 스트레스 해소 등 긍정적이 부분도 있다.
전문가들은 가끔 적정 수준으로 마시는 것은 크게 문제가 되지 않는다고 말한다.
여기서 적당한 양이란 한두 잔 수준이다.
미국 하버드 T. H. 찬 공중보건대학원 에릭 림 교수는 “가장 건강한 음주방법은 한 번에 한두 잔만 마시고 같은 주에 여러 번 마시지 않는 것”이라고 하버드 헬스 퍼블리싱(Harvard Health Publishing)에 말했다.
스탠퍼드 대학교 의과대학 키스 험프리스 교수는 “완전히 안전한 알코올 섭취량은 ‘0’이다. 하지만 자신이 안아야 할 위험 요인을 이해하면 얼마나 마셔야 할지 결정하는 데 도움이 될 수 있다”며 “하루에 한 잔 이하로 마시고 며칠은 아예 술을 쉰다면 대부분의 사람들에게는 비교적 합리적인 수준의 위험일 수 있다”라고 스태펀드 의대 간행물에서 말했다.
미국 기준 표준 1잔은 순수 알코올 14g에 해당한다. 이는 알코올 함량 5% 맥주 350㎖, 40도 위스키 43㎖, 12% 와인 145㎖, 17도 소주 103㎖(소주 두 잔) 정도다.
댓글 0