마라톤 등 ‘극한 달리기’ 애호가, 대장암 위험 일반인의 3배

가장 건강한 사람이 즐기는 운동인 마라톤이나 울트라마라톤이 대장암과 관련이 있을 수 있다는 새로운 연구결과가 주목을 받고 있다.
뉴욕 타임스의 19일(현지시각) 보도에 따르면, 미국 버지니아 주 페어팩스 소재 이노바 샤르 암 연구소(Inova Schar Cancer Institute)의 종양학자인 티머시 캐넌(Timothy Cannon) 박사는 겉보기엔 완벽하게 건강한 세 명의 젊은 달리기 애호가가 대장암에 걸린 사례를 겪고 관련 연구에 착수했다.
셋 중 두 명은 정기적으로 160km 울트라마라톤을 뛰었고, 다른 한 명은 1년 간 하프 마라톤을 13번 완주했다. 하지만 이들이 캐넌 박사를 찾아왔을 땐 모두 대장암이 상당히 진행된 상태였다. 이들은 가족력 같은 위험 요인이 없었고, 최연장자가 40세일 정도로 젊었다.
극단적인 달리기가 대장암 발병에 일조했을 것으로 의심한 그는 연구소 동료들과 함께 35~50세의 마라톤·울트라마라톤 애호가 100명을 모집해 집중 탐구했다.
연구개요
참가자들은 평균 나이 42세, 여성 55%, 마라톤 풀코스를 최소 5회 또는 울트라마라톤을 최소 2회 완주했다. 평소에도 매주 32~64km를 달렸다.
대장암 관련 유전적 요인이 있거나 염증성 장 질환 환자는 연구 대상에서 제외했다.
연구진은 2022년 10월부터 2024년 12월까지 참가자들의 대장 내시경 검사를 시행하고, 식습관과 장거리 달리기 패턴 등을 조사했다.
놀라운 연구결과
연구결과는 충격적이었다. 참가자의 절반 가까이에서 샘종(과거 용어는 선종. 샘세포가 증식하여 생기는 종양으로 악성은 암으로 변환)이 발견되었고, 15%는 암으로 발전할 가능성이 높은 진행성 샘종을 가지고 있었다. 이 수치는 일반 인구 중 40대 후반에서 보고되는 진행성 샘종 발생률(4.5~6%)보다 훨씬 높았으며, 대장암에 취약하다고 알려진 알래스카 원주민(12%)보다도 높았다. 진행성 샘종을 앓는 사람의 과반이 암의 위험 신호인 직장 출혈을 보고 했다.
연구 결과는 올해 초 미국임상종양학회(ASCO) 연례 회의에서 발표되었으며, 아직 정식 동료평가(peer review)를 거치지 않았다. 저자들 역시 이번 연구가 장거리 달리기가 대장암을 ‘직접적으로’ 유발한다는 증거는 아니라고 선을 그었다.
마라톤이 대장암 유발한다면 어떻게?
만약 인과관계가 존재한다면, 그 원인은 무엇일까.
장거리 달리기를 해본 사람이라면 한번쯤 위장 장애를 겪었을 수 있다. ‘러너스 트롯’(runner’s trots) 또는 ‘러너스 다이어리아’(runner’s diarrhea)라고 한다. 속된 말로 ‘급똥’이 찾아오는 현상이다.
이는 장으로 가는 혈류가 다리 근육으로 우선 공급되면서 일시적으로 줄어드는 허혈성 대장염(ischemic colitis) 때문일 수 있다. 세포가 산소 부족으로 손상·부종을 겪지만 보통은 자연적으로 회복한다.
하나의 가설은, 반복적인 세포 손상과 회복 과정에서 만성 염증이 생기고, 이때 돌연변이가 축적되어 암으로 이어질 수 있다는 것이다. 다만 현재까지 허혈성 대장염 환자가 대장암에 더 잘 걸린다는 증거는 없다.
또 하나 주목할 점이 있다. 참가자들은 달리기 중 에너지 보충을 위해 에너지 바와 젤 등 초가공식품을 자주 섭취한다고 밝혔는데, 최근 연구에 따르면 초가공식품은 대장암 위험을 높이는 요인 중 하나다.
연구의 의미
연구진은 “이번 연구는 우리가 아는 한 최초로, 운동 유발 장 스트레스(특히 장거리 달리기로 인한 장 허혈)가 암 위험을 높일 수 있는지를 직접 탐구한 전향적 연구”라며 “인과관계를 입증한 것은 아니지만, 극한 지구력 운동이 대장암의 의미 있는 위험 요인이 될 수 있다는 강력한 신호”라고 밝혔다.
이 연구는 50세 미만 젊은 성인 사이에서 대장암 발병률이 급증하는 현상에 대한 우려가 증가하는 가운데 나왔다.
젊은 층에서 대장암이 늘어나는 원인은 여전히 수수께끼다. 신체 활동 부족과 비만 증가가 흔히 원인으로 지목되지만, 캐넌 박사가 본 매우 건강하고 날씬한 환자들과는 맞지 않았다.
“운동이 부족한 게 훨씬 큰 문제이기 때문에, 사람들에게 운동하지 말라고 하고 싶지는 않다”라고 캐넌 박사가 뉴욕 타임스에 말했다. 2010년 뉴욕 마라톤 출전 경력이 있는 캐넌 박사는 “하지만 제 환자들과 이번 연구 결과를 보면, 극단적인 운동이 대장암 위험을 높일 수도 있다고 믿게 된다”고 덧붙였다.
전문가들은 달리기 도중 복통, 묽은 변, 혈변 같은 증상이 있다면 반드시 의사의 진료를 받아야 한다고 강조한다. 이는 단순히 극한 달리기 후유증이 아니라 대장암 징후일 수 있기 때문이다.
달리기 접고 다른 운동하는 게 맞을까?
이번 연구결과를 접하고 “달리기를 멀리해야 할까?”라는 의문이 들 수 있다.
결론은 “아니다”이다. 규칙적인 신체 활동은 심혈관 질환 예방뿐 아니라 최소 8종류 이상의 암 위험을 낮추는 등 수많은 건강상의 이점을 제공한다. 평균적인 사람에게는 운동의 이득이 잠재적 위험을 훨씬 능가한다는 것이 수많은 연구에서 입증됐다.
“사람들에게 달리기를 멈추라고 하기보다는 오히려 달리라고 하겠다. 다만, 자기 몸이 보내는 신호를 주의 깊게 살펴야 한다는 점을 이 연구는 강조한다”라고 이 연구에 참여하지 않은 존스 홉킨스 의과대학 에릭 크리스텐슨 박사가 뉴욕 타임스에 말했다.
연구자들은 “혈변, 직장 출혈과 같은 대장암 경고 징후를 경험하는 젊은 장거리 달리기 애호가들은 반드시 검진을 받으라”고 조언했다.
