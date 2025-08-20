고혈압 숨은 원인 찾았다 …“짠 음식, 뇌 자극해 혈압 높여”

짠 음식을 많이 먹으면 혈압이 오른다는 건 잘 알려진 사실이다. 그런데 그 이유가 단순히 신장(콩팥)과 혈관 문제 때문만이 아니라 뇌 속 염증 반응과도 깊은 관련이 있다는 사실이 밝혀졌다. 소금이 많이 들어간 고염식이 뇌 염증을 유발하여 혈압을 상승시킨다는 것이다.
연구를 주도한 캐나다 맥길 대학교 생리학과의 마샤 프라거-쿠토르스키(Masha Prager-Khoutorsky) 교수는 “이번 연구는 고혈압이 뇌에서 시작될 수 있다는 새로운 증거이며, 뇌를 겨냥한 치료법 개발의 길을 열어준다”라고 말했다.
고혈압, ‘침묵의 살인자’
연구진에 따르면, 고혈압은 60세 이상 인구의 3분의 2에 영향을 미치며, 매년 전 세계적으로 약 1000만 명이 고혈압 합병증으로 숨진다. 고혈압은 대부분 증상이 없어 ‘침묵의 살인자’로 불린다. 하지만, 심장병·뇌졸중 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다. 문제는 환자 3분의 1은 표준 약물에 잘 반응하지 않아 치료가 어렵다는 점이다. 고혈압은 신장과 혈관에서 시작된다는 게 정설로 여겨지기 때문에 치료는 대개 이곳을 표적으로 삼는다.
소금과 신장과 혈압의 관계를 거칠게 설명하면 이렇다. 소금(나트륨)을 많이 먹으면 혈중 나트륨 농도가 올라간다. 몸은 이를 희석하려고 수분 섭취를 늘린다. 동일 부피의 혈관에 더 많은 혈액이 흐르면 혈압이 올라간다. 신장은 몸 속 나트륨과 물의 균형을 조절하는 기관이다. 소금 과다 섭취 시 신장은 나트륨을 소변으로 배출하려 노력한다. 하지만 과다 섭취가 지속되면 신장이 제 기능을 다 하기 어렵다. 그 결과 나트륨과 수분이 몸속에 쌓이고 혈압은 더 높아진다. 짠 음식이 뇌에 미치는 영향
연구팀은 쥐에게 사람들의 식습관과 유사한 2% 소금물이 포함된 식단을 제공했다. 이는 햄·베이컨·라면·가공 치즈 같은 고염식에 해당한다.
그 결과 특정 뇌 부위에서 면역세포가 활성화되어 염증이 생기고, 바소프레신 호르몬이 급격히 증가해 혈압 상승을 유발한다는 사실이 확인됐다. 바소프레신 호르몬은 체 내 수분량을 조절하고 혈관 수축을 조절하는 호르몬이다. 우리 몸이 탈수 상태가 되면 신장에서 물을 재흡수 하도록 신호를 보내 소변이 농축되고 소변량이 감소한다. 또한 혈관의 수축을 조절하여 혈압을 상승시키는 역할도 한다.
연구진은 최신 뇌 영상 기술 덕분에 고염식 후 뇌에 염증이 발생하고, 바소프레신 호르몬 급증으로 인해 혈압이 상승 과정을 실시간으로 추적할 수 있었다고 설명했다.
쥐(Rat)로 연구한 이유
연구진은 흔히 사용하는 생쥐(mouse)가 아니라 쥐(rat)를 실험에 사용다. 덩치(성체 기준 최대 1㎏까지 성장)가 훨씬 더 크고 뇌 과학 등에 자주 활용하는 쥐가 사람과 거의 비슷하게 소금과 수분을 조절하기 때문이다. 그래서 연구진은 이번 연구 결과가 사람에게 적용될 가능성이 크다고 설명했다.
이번 연구의 의미
이번 결과는 특히 기존 치료제에 반응하지 않는 환자들에게 새로운 희망이 될 수 있다는 점에서 주목된다.
연구진은 앞으로 다른 유형의 고혈압에서도 비슷한 메커니즘이 작동하는지 연구할 예정이라고 밝혔다.
