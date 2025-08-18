코로나19 감염 女, 혈관 5년 더 빨리 노화 …남성은 무관

다국적 연구진을 이끈 프랑스 파리 시테 대학교((Université Paris Cité)) 로사 마리아 브루노(Rosa Maria Bruno) 교수는 “코로나19가 직접적으로 혈관에 영향을 미친다는 것은 이미 확인 됐다. 우리는 이것이 ‘조기 혈관 노화(early vascular aging)’로 이어진다고 믿는다. 즉, 실제 나이보다 혈관이 더 늙어 심장질환에 더 취약해지는 것”이라며 “그렇다면 우리는 심근경색과 뇌졸중을 예방하기 위해, 누가 이런 위험에 놓이는지를 조기에 찾아내야 한다”고 말했다.
연구개요
이번 연구는 2020년 9월~2022년 2월 프랑스, 영국, 이탈리아, 호주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질 등 16개국에서 모집한 2390명을 대상으로 했다.
연구진은 경동맥(목)-대퇴동맥(다리) 사이로 혈압 파동이 이동하는 속도를 측정하는 경동맥 대퇴부 맥파 속도(carotid-femoral pulse wave velocity·PWV)를 측정해 혈관 나이를 추산했다. PWV는 수치가 높을수록 혈관은 더 뻣뻣하며, 혈관 나이도 실제 나이보다 많은 것으로 간주한다. 측정은 감염 6개월 후, 그리고 12개월 후 두 차례 이루어졌다. 주요 결과
▪코로나19에 걸린 모든 사람(가벼운 감염 포함)은 감염되지 않은 사람보다 혈관이 더 뻣뻣했다. ▪그 효과는 여성에서 더 두드러졌으며, 숨가쁨·피로 같은 롱코비드(Long COVID·코로나19 장기 후유증) 증상이 지속되는 사람에게서 강했다.
▪여성의 경우 입원하지 않은 사람은 PWV가 비감염자보다 평균 0.55ｍ/s 증가했고, 일반 병동 입원자는 0.60ｍ/s, 집중치료실 입원자는 1.09ｍ/s 증가했다.
▪연구진은 약 0.5 m/s의 증가는 임상적으로 의미가 크며, 이는 약 5년 노화에 해당한다고 설명했다. 예를 들어 60세 여성에게는 심혈관질환 위험이 3% 증가하는 효과를 갖는다. PWV가 1ｍ/s 이상 증가하면 혈관 노화는 약 7.5년, 심혈관 질환 위험은 5.5% 증가한 것으로 볼 수 있다.
▪백신 접종자는 미접종자보다 혈관이 덜 뻣뻣했다. ▪시간이 지나면서 코로나19관련 혈관 노화는 안정화하거나 약간 개선되는 경향을 보였다.
왜 여성이 더 취약할까?
브르노 교수는 다음과 같이 설명했다.
“코로나19 바이러스는 혈관 내피에 존재하는 안지오텐신 전환효소2(ACE2) 수용체를 이용해 세포에 침투한다. 이 과정이 혈관 기능장애와 조기 노화를 초래할 수 있다. 또한 감염 방어에 관여하는 체내 염증 반응과 면역 반응도 영향을 준다. 여성과 남성의 차이는 면역 시스템에서 비롯될 수 있다. 여성은 더 빠르고 강력한 면역 반응을 보이는데, 이는 감염으로부터 보호하는 동시에, 초기 감염 이후에는 혈관 손상을 더 크게 만들 수 있다.”
예방과 치료 가능성
브루노 교수는 “혈관 노화는 측정이 간단하며, 생활습관 개선, 혈압 강하제, 콜레스테롤 강하제 등 널리 사용되는 치료로 관리할 수 있다”며 “조기 혈관 노화가 나타난 사람들은 심근경색과 뇌졸중 위험을 줄이기 위해 할 수 있는 모든 예방 조치를 취하는 것이 중요하다”라고 말했다.
연구진은 향후 수년간 참가자들을 추적 관찰하며, 이번에 발견된 조기 혈관 노화가 실제로 심혈관 질환 위험 증가로 이어지는지를 확인할 계획이다.
