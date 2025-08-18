아침 양치, 식전 vs 식후 언제가 더 좋을까?

아침에 한 번 양치를 한다면, 식사 전과 후 언제가 더 효과적일까. 오래된 논쟁이다. 두 명의 치과 전문의가 이에 대한 답을 내놨다.
아침식사 전·후 언제 양치하는 게 좋을까?
아침 식사를 한다는 가정 하에 한 번만 양치를 한다면, 식사 전에 하는 게 좋다고 치의학 박사인 안잘리 라즈팔(Anjali Rajpal) 베벌리힐스 덴탈 아츠 창립자와 미국 신경(근관)치료 치의사 협회 스티븐 J. 카츠((Steven J. Katz) 회장이 건강 전문지 우먼스 헬스에 말했다.
카츠 박사는 “아침 양치는 입 냄새 제거뿐만 아니라, 밤새 쌓인 플라크와 세균을 제거하는 데 매우 중요하다”라고 말했다. 수면 중에는 침 분비가 줄어들어 세균을 씻어내는 기능이 떨어지기 때문이다. 특히 입을 벌리고 자는 사람이라면 건조로 인해 세균과 플라크가 더 쉽게 쌓여 아침 양치가 더욱 필요하다고 그는 덧붙였다.
라즈팔 박사는 “아침 양치를 하면 불소, 하이드록시아파타이트, 칼슘 인산염 등 치약 속 광물이 치아에 보호막을 형성해, 아침 식사 중 산성이나 당분이 많은 음식으로부터 치아를 보호해준다”라고 설명했다.
아침식사 후에도 양치해야 할까?
식사 후 양치를 한 번 더 하는 것이 좋을 수도 있지만 몇 가지 주의할 점이 있다. 라즈팔 박사는 “뿌리가 드러난 치아, 얇은 법랑질, 민감성 치아를 가진 경우 식후 잦은 양치는 오히려 증상을 악화시킬 수 있다”라며 치과 의사와 상의 후 결정하는 게 좋다고 조언했다.
한 연구에 따르면 커피나 주스처럼 산성 음료를 마신 직후에는 30분 정도 기다린 뒤 양치하는 것이 권장된다. “산성에 노출된 직후 법랑질이 일시적으로 부드러워지는데, 너무 빨리 양치하면 오히려 손상될 수 있다”라고 라즈팔 박사는 경고했다.
점심식사 후 양치, 하는 게 나을까?
라즈팔 박사는 “대부분의 사람은 아침과 저녁 하루 두 번 만으로 충분하다. 하지만, 충치와 잇몸병 위험이 높은 사람, 끈적이거나 당분·산성이 많은 음식 섭취 후, 교정 장치 착용한 경우, 혹은 장시간 양치를 못 하는 상황(외근이나 야근)이라면 점심 양치가 도움이 될 수 있다”라고 말했다.
양치 제대로 하는 방법
-치실 먼저 사용하기: 카츠 박사는 “양치 전 치실을 쓰면 치아 사이 플라크 제거율이 높고, 불소가 더 잘 침투한다”라고 말한다. 불소는 치아 맨 바깥쪽 법랑질을 강화해 충치균으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다.
-최소 2분간 양치하기: 많은 사람이 1분 안에 양치를 끝낸다. 하지만 모든 치아 표면을 제대로 닦으려면 2분은 필요하다.
-칫솔은 45도 각도: 잇몸과 치아가 만나는 선을 닦을 수 있도록 칫솔을 잇몸 쪽으로 45도 각도로 기울여야 한다. 치아에 평평하게 칫솔을 대면 플라크가 맨 처음 생기는 치아와 잇몸이 만나는 곳을 깨끗하게 닦을 수 없다. 혀 닦는 것도 잊지 마시길.
-만약 아침 식사 후 양치질을 하고 싶지만 잇몸 조직을 줄어드는 잇몸 퇴축, 법랑질 마모, 시림증 발현이 걱정된다면 자극 없는 천연 또는 무알코올 구강 청결제로 헹구는 것도 좋은 대안이 될 수 있다고 라즈팔 박사가 조언했다.
-양치후 바로 물로 헹구지 말 것: 거품만 뱉어내고 물을 한동안 멀리하면 불소를 포함해 치약에 포함된 유익한 성분이 치아에 더 오래 남아 법랑질을 더욱 효과적으로 강화한다.
박해식 기자 pistols@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0