학력과 결혼의 ‘역설’… “결혼 가능성 ↓ · 이혼 확률도 ↓”

■ 어떻게 연구했나 연구진은 2006~2019년 미국 인구조사국의 ‘미국 지역사회 조사(ACS)’ 자료를 활용해 백인(히스패닉 제외) 수백만 명의 결혼 상태와 학력을 분석했다. 특히 교육과 결혼의 인과관계를 추정하기 위해 ‘도구변수법(IV)’을 사용했다.
일반 통계분석은 교육 수준이 높을수록 결혼 가능성이 높게 나타나는 경향이 있지만, 이는 성격·가치관·가족 배경 같은 숨겨진 요인을 반영하지 않았기 때문일 수 있다. 이를 보정하기 위해 연구자들은 같은 주(州), 같은 출생연도, 같은 조상 배경 집단의 평균 어머니 학력을 대리 변수로 삼았다. 이 변수는 자녀 학력에는 강한 영향을 주지만, 자녀의 결혼 여부에는 직접적인 영향이 거의 없어, 순수한 교육 효과를 추정하는 데 적합하다.
■ 무엇을 발견했나 연구결과 25~34세에선 교육기간이 1년 늘어날 때 결혼 확률이 약 4%포인트 감소하는 경향을 보였다.
반면 45~54세에선 현재 결혼 상태에 교육수준이 미치는 영향이 통계적으로 유의미하지 않았다.
표면적으로는 교육이 결혼 시기만 늦추는 것처럼 보이지만, 실제로는 결혼 가능성을 낮추는 효과와 결혼 안정성을 높이는 효과가 동시에 나타났다. 교육 수준이 높을수록 ‘미혼’ 비율은 증가했지만, 결혼한 사람의 경우 40~50대에 이혼·별거·사별 확률은 낮아졌다. 이 두 효과가 상쇄돼 중년층의 현재 결혼률에서는 유의미한 차이가 나타나지 않았다.
또한 교육 수준이 높을수록 동일하게 학사학위 이상을 가진 배우자와 결혼할 가능성이 커져, ‘긍정적 동질혼(positive assortative mating)’ 경향이 뚜렷했다. 경제적 독립 가능성도 높아져 과거처럼 결혼이 생계유지의 필수조건이 아니게 되는 점도 결혼 연기나 비혼 선택을 늘리는 요인으로 보인다.
■ 성별 차이 없음 교육이 결혼에 미치는 부정적·긍정적 효과 모두 남녀 간 차이가 거의 없었다. 이는 교육이 주로 여성의 결혼 시장에만 영향을 준다고 보던 과거 일부 이론과는 대조적인 결과다.
■ 결론 및 함의 연구진은 “혼인율 변화는 시대별 개인의 선호와 환경 변화를 반영한다”며 “교육과 결혼은 인생의 가장 중요한 두 결정으로, 이번 연구는 교육이 결혼 결과에 인과적 영향을 미친다는 증거를 제시한다”라고 밝혔다.
다만, 미국 사회에 대한 분석이기에 일반화에는 한계가 있다는 점도 인정했다.
안 박사는 “한국과 미국의 사회·경제 환경이 다르기 때문에 이번 결과를 국내에 그대로 적용하기는 어렵다”며 “그럼에도 학력 상승이 결혼 시기와 형태를 바꾸는 방향은 비슷할 것”이라고 동아닷컴에 전했다.
우리나라는 대학진학률이 70% 이상으로 미국(약 60%)보다 높다. 혼인율 저하는 출산율 저하와 밀접한 관련이 있다. 우리나라는 모든 남성이 군대를 다녀와야 한다는 점도 주요 변수 중 하나다. 그만큼 사회진출이 늦어져 경제적 문제로 결혼을 미루거나 포기하는 주요 요인으로 작용한다.
혼인율을 높이는 여러가지 해법과 관련해 안 박사는 “젊은 층의 노동시장 진입을 빠르게 할 수 있는 정책 도입을 고민해 봐야 한다”고 덧붙였다.
