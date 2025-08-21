십자화과 채소 하루 40~60g 먹으면 대장암 위험 20% 감소

브로콜리, 양배추, 케일, 청경채, 무, 갓, 루콜라 같은 십자화과 채소를 꾸준히 섭취하면 대장암 예방에 효과적이라는 새로운 연구결과가 나왔다.
63만 9539명을 대상으로 한 17건의 기존 연구를 종합해 새롭게 분석한 결과, 십자화과 채소를 가장 많이 섭취한 사람들은 가장 적게 섭취한 사람들에 비해 대장암(특히 결장암) 발병 위험이 20% 낮았다.
하루 20g 이상 섭취 시 결장암 위험 감소가 뚜렷해지며, 40~60g을 매일 섭취할 경우 보호 효과가 가장 컸다. 이보다 많이 섭취하더라도 추가 이점은 나타나지 않았다.
연구자들은 십자화과 채소에 풍부한 글루코시놀레이트라는 천연 화합물이 미로시나아제라는 효소에 의해 분해되면서 몸에 유익한 활성 대사산물을 생성해 체내 염증을 줄이고, DNA를 보호하며, 잠재적 발암물질을 제거하는 등 엄 억제 경로를 조절하기 때문이라고 설명했다.
지역별 차이도 확인했다. 아시아와 북미 지역에선 섭취량이 늘어날수록 결장암 위험이 줄었다. 하지만 유럽과 호주에서는 유의미한 상관관계가 나타나지 않았다. 연구진은 식습관, 조리 방식, 유전적 요인 등의 차이가 이러한 결과에 영향을 미쳤을 것으로 추정했다.
이번 연구는 중국 내몽골임업종합병원(Inner Mongolia Forestry General Hospital) 연구자들이 수행했으며, 국제 학술지 BMC Gastroenterology(소화기병학)에 게재됐다.
다만, 암을 예방함에 있어 특정 음식이 완벽한 해결책이 될 순 없다.
건강 전문가들은 대장암 예방을 위해 과일, 채소, 콩류, 통곡물이 풍부한 식단을 꾸준히 섭취하고 붉은색 육류와 가공육 섭취를 최소화 할 것을 권장한다. 규칙적인 신체활동도 매우 중요하다. 발암물질인 술과 담배는 멀리해야 한다.
(관련 연구논문 주소: https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-025-04163-9)
박해식 기자 pistols@donga.com
