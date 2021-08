한눈에 보는 삼성전자 갤럭시Z폴드3·Z플립3 사전 예약판매 혜택

삼성전자 갤럭시Z폴드3와 Z플립3를 알리는 모델들. 출처 = 삼성전자

삼성전자가 폴더블 스마트폰 신제품 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3의 사전 예약판매를 8월 17일(화)~8월 23일(월)까지 연다. 개통일자는 사전 예약판매 참가자 8월 24일(화), 일반 구매자 8월 27일(금)이다.이동통신사와 온·오프라인 유통가도 삼성전자 갤럭시Z시리즈 신제품을 사전 예약판매한다. 판매처에 따라 각기 다른 사전 예약판매 혜택을 정리한다.삼성전자가 준비한 사전 예약판매 사은품은 제품을 어느 곳에서 사더라도 받는다. 삼성전자 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3 구매자 모두 ▲무선 이어폰 갤럭시버즈2 ▲모바일 토탈 케어 서비스 삼성 케어 플러스 1년권(폴더블폰 파손보장 2회, 수리비 즉시 할인, 방문 수리 3회) ▲정품 보호필름 무료 1회 부착 서비스를 받는다.쿠폰으로는 ▲영상 플랫폼 유튜브 프리미엄 4개월 ▲전자책 밀리의 서재 3개월 ▲오디오북과 강연 윌라 3개월 ▲네이버 웹툰 쿠키 70개 ▲디지털 매거진 조인스 프라임 3개월 ▲게임 삼국 블레이드 아이템 등이 마련된다.삼성전자 갤럭시Z폴드3 사전 예약판매 참가자는 ▲플립커버 With S펜, 갤럭시Z플립3 사전 예약판매 참가자는 ▲실리콘커버 With 스트랩·링 혹은 클리어커버 With 링과 랜덤 콜라보 액세서리를 받는다. 삼성전자의 사은품을 받으려면 제품 수령 후 8월 27일(금)까지 개통하고, 기기에 기본 설치된 삼성 멤버스 앱으로 신청해야 한다.SKT는 골프 브랜드 PXG와 ▲PXG 스페셜 에디션을 마련한다. 스마트폰과 함께 전용 케이스, 볼 마커, 머니클립, 무선 충전 패드, 네임택, 미니 클러치로 구성되며 가격은 갤럭시Z폴드3가 213만9500원, 갤럭시Z플립3가 139만4800원이다.단독 구성한 사은품 세트도 준다. 협업 제품으로 ▲디즈니 크루엘라 콜라보(파우치, 케이스, 스트랩, 키링, 스티커, 마스킹 테이프) ▲스타워즈 콜라보(무선 충전 패드, 실리콘 커버, 키링, 스티커)뿐만 아니라 유니세프·홀트아동복지회와 구성한 기부 기프트 ▲착한 기프트(충전기, 케이블, 무선충전기) ▲히어로 기프트(가죽 그립톡, 무선충전패드, 방수팩)가 마련돼, 이 가운데 하나를 선택 가능하다. ▲인기 기프트(에어볼 쿠션 거치대, 무선 충전 패드, 블루투스 키보드, 무선 이어폰, 블루투스 스피커 중 택일)도 사은품이다.SKT는 최대 53만2000원 할인 혜택이 있는 ▲제휴카드 휴대폰 할인과 최대 50만원 보상하는 ▲쓰던 폰 T안심보상도 연다. SKT 삼성전자 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3 구매·개통 완료자 중 600명을 추첨해 스타벅스와 이마트, 배달의 민족 등 구독 서비스의 이용권을 주는 이벤트도 있다.KT는 사용자에게 편의를 주는데 집중한다. ▲서울 지역 선착순 1000명 퀵 배송 ▲방문 배송 매일 100명을 마련한다. KT샵에서 삼성전자 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3를 산 소비자 중 추첨으로 365명에게 폴딩형 전기자전거와 런닝머신 등 사은품을 주는 ▲폴더블 X 플렉스 이벤트도 연다.KT는 2년 후 다른 갤럭시 스마트폰 구매 시 제품 가격의 50%를 보상하는 ▲슈퍼체인지, 최대 96만원 상당의 할인 혜택을 주는 ▲카드 할인을 마련한다. 5G 데이터 요금제와 결합한 ▲넷플릭스 할인, 케이뱅크와 연 5% 금리를 주는 ▲스마트통장 X KT, 파손과 도난 보험 ▲폴더블 전용 보험, 선착순 2만명 대상 ▲VVIP 혜택도 마련한다. 그밖에 ▲액세서리 3만원 쿠폰, 8월 말 출시할 ▲한정판 스페셜 기프트도 주목할 만하다.LU유플러스는 ▲룰렛 이벤트를 열고 더 세로 43인치 TV, 다이슨 에어랩, 삼성 갤럭시탭 S7 SE 등 사은품을 준다. ▲구글 기프트카드 2만원과 스포티파이 6개월 무료, AOMG콘서트(100명 추첨) 증정 이벤트도 연다.이벤트로는 ▲단독 개통 사은품을 마련한다. 슈피겐 하드 케이스, 풀 커버 액정보호필름, 스티커 세트 등으로 구성된 슈피겐코리아 액세서리 세트를 비롯해 고속 무선충전기, 차량용 냉온장도, 건마사지기 등 6종 가운데 하나를 선택해 받는다. 최대 15만원 상당의 혜택을 받는 ▲삼성전자 갤럭시 중고 스마트폰 보상판매도 열린다쿠팡과 롯데하이마트, 마켓컬리 등 온·오프라인 유통가도 삼성전자 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3 사전 예약판매를 연다.쿠팡은 ▲최대 12% 카드 즉시할인과 최대 24개월 무이자 혜택을 기본으로 ▲로켓배송, 쿠팡 자체 파손 보험인 ▲쿠팡 안심케어를 마련한다. 스마트폰 ▲보상판매도 포함한다.롯데하이마트는 ▲최대 10% 카드 청구 할인과 최대 24개월 무이자, ▲최대 110만원 중고폰 반납 보상판매를 마련한다. 앱과 엘페이 결제 시 ▲엘포인트 최대 6만점 적립도 된다.마켓컬리는 ▲12% 사전 예약 할인 ▲1% 컬리 적립금 ▲샛별배송 혜택 ▲구매자 대상 경품 이벤트를 마련한다.동아닷컴 IT 전문 차주경 기자 racingcar@donga.com