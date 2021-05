불로장수의 꿈, 알약 몇 알로 이룬다고?[서영아의 100세 카페]

○“노화는 질병이며 치료 가능하다”

‘로마의 휴일’에서의 젊은 오드리 헵번과 나이를 먹은 뒤의 오드리.

○“건강 없는 수명연장은 죄악”

그래픽=강동영 기자 kdy184@donga.com

○왜 늙는가

한 쪽 얼굴에만 햇빛을 받는 생활을 수십 년 간 해온 트럭 운전수의 얼굴. 햇빛이 피부노화에 어떤 영향을 미치는지 알려주는 사례로 자주 거론된다.

○“미친 소리로 들릴 거라는 걸 나도 안다”

탄생에서 사망까지, 인생은 시간의 흐름과 더불어 한 방향으로만 진행된다.

○장수를 위한 생활습관 개선법

노화는 결국 DNA정보의 상실에서 비롯된다. 나이를 먹을수록 염색체 텔로미어의 길이가 짧아지는데 운동을 많이 하는 사람들은 이 텔로미어가 길어졌다.

1969년생인 싱클레어 박사는 세계 노화생물학계에서 가장 주목받는 인물 중 한사람이다. ’노화의 종말‘ 표지. 동아일보 자료사진



○싱클레어 박사의 건강실천 리스트 ―매일 아침 NMN 1g(=1000mg), 레스베라트롤 1g, 메트포르민 1g을 먹는다.



―매일 비타민 D와 K2의 하루 권장량과 아스피린 83mg을 먹는다.



―설탕 빵 파스타를 최대한 적게 먹는다. 후식은 끊었다.



―하루 한 끼를 건너뛰거나 정말로 적게 먹으려 애쓴다.



―몇 달마다 채혈 간호사가 집으로 와서 피를 뽑는다. 수십가지 생체표지검사를 해 최적범위에 있지 않는 것은 식단이나 운동을 통해 조절한다.



―매일 많이 걷고 계단을 오르려 애쓴다. 주말마다 체육관에 가 역기를 들거나 뛰고 사우나를 한 뒤 찬 물에 몸을 담근다.



―채소를 많이 먹고 다른 포유동물 먹는 것을 피한다. 다만 운동을 한다면 고기를 먹을 것이다.



―담배를 피우지 않는다. 플라스틱 용기를 전자레인지에 돌리거나 지나친 자외선 노출, 엑스선, CT촬영을 피하려고 애쓴다.



―시원한 환경을 유지하려 애쓴다.



―체중이나 체질량 지수가 건강수명 최적범위에 놓이도록 노력한다.

○아버지의 회춘 효과

○미국 캐나다에서 항노화 약물 직구 활발

○노화 부정은 노인 차별로 이어질 수도

※인생 후반, 더 중요해지는 ’돈 건강 행복‘ 풍요로운 100세 인생을 맞기 위해서는 반드시 지켜야 할 것이 돈과 건강, 그리고 행복입니다. 이 모든 것은 어느 날 갑자기 갖춰지는 게 아니고 30~40대부터 차근차근 조금씩 준비해나가야 합니다. ’100세 카페‘에서는 특히 인생 2막을 잘 맞이하기 위해 미리미리 준비해야 할 돈과 행복 이야기를 나눠보고자 합니다.