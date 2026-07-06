브라질, 32강서 日 꺾은뒤…인플루언서 ‘눈 찢기’ 논란

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 브라질 축구 팬들이 인종차별적 행위인 ‘눈 찢기’ 제스처를 취해 논란이다.
6일 서경덕 성신여대 교수는 페이스북에 “누리꾼에게 많은 제보를 받았다”며 “월드컵 32강에서 브라질이 일본을 꺾은 뒤 한 브라질 인플루언서가 소셜네트워크서비스(SNS)에 지인들과 함께 아시아인을 조롱하는 ‘눈 찢기’ 제스처를 (취하는 모습을) 게시했다”고 밝혔다.
손가락으로 눈을 찢는 행위인 ‘슬랜트 아이(slant-eye)’는 아시안을 비하하는 대표적인 인종차별이다.
해당 브라질 인플루언서는 논란이 일자 인스타그램 계정명을 변경하고 계정을 비공개로 전환한 것으로 알려졌다.
앞서 한국과 체코의 조별리그 1차전에서도 관중석에 앉아 있던 한 멕시코 남성이 한국인 유튜버를 향해 ‘눈 찢기’ 행위를 해 비판받았다. 이 남성은 신상이 밝혀지자 SNS를 통해 사과했다. 그는 멕시코 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ)장 자리에서도 물러났다.
서 교수는 “이번 브라질 인플루언서도 반드시 공개적인 사과를 해야만 할 것”이라며 “다시는 이런 일이 재발하지 않도록 전 세계 축구 팬들이 주의를 기울여야 할 것”이라고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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