“살 어디 갔지?”…101㎏→76㎏, 46세 코치가 꼽은 감량 비결 3가지

46세 피트니스 코치가 6개월 만에 체중을 101㎏에서 76㎏으로 줄이며 건강한 체중 감량에 성공한 사연이 화제다. 그는 극단적인 식단이나 무리한 운동 대신 단백질 섭취와 규칙적인 생활 습관을 꾸준히 실천했다고 밝혔다.
지난달 29일(현지 시간) 인도 매체 타임스오브인디아에 따르면 피트니스 코치 지 알리는 누구나 일상에서 실천할 수 있는 습관만으로 약 25㎏ 감량에 성공했다.
알리가 꼽은 첫 번째 비결은 충분한 단백질 섭취다. 그는 체중 감량 기간 동안 하루 180~200g의 단백질을 꾸준히 섭취하며 전체 열량은 줄이되 단백질 섭취는 유지했다. 이를 통해 근육 손실을 최소화하고 체지방 연소 효과를 높였다고 설명했다.
실제로 퍼듀대학교 웨인 W. 캠벨(Wayne W. Campbell) 연구팀이 발표한 연구에 따르면 칼로리를 제한하는 다이어트 상황에서 일반 권장량보다 많은 단백질을 섭취할 경우 근육량 보존과 체지방 감소에 도움이 되는 것으로 나타났다.
알리는 의지력에만 의존하지 않고 일상을 체계적으로 관리한 점도 성공 요인으로 꼽았다. 그는 매일 운동 시간과 산책, 수면 계획을 미리 기록하며 규칙적인 생활 루틴을 유지했다. 알리는 “계획이 없으면 통제도 없다”며 바쁜 일상 속에서도 계획된 생활이 체중 감량을 지속하는 데 도움이 됐다고 말했다.
또 다른 핵심은 수면과 수분 섭취였다. 그는 매일 오후 10시 30분에 잠자리에 들고 하루 3~4리터의 물을 마시는 습관을 지켰다. 충분한 수면은 회복과 대사 기능 유지에 도움을 주고, 수분 섭취는 포만감을 높여 과식을 줄이는 데 효과적이라는 설명이다.
● 수면 부족하면 지방 축적 쉬워질 수 있어
수면의 중요성은 연구 결과에서도 확인된다. 의학 학술 데이터베이스 펍메드(PubMed)에 소개된 니콜라 린트(Nicola Lunt) 연구팀 논문에 따르면 수면 부족은 에너지 소비를 감소시키고 고열량 음식을 선호하게 만드는 호르몬 변화를 유발해 체중 증가 위험을 높일 수 있다.
연구진은 수면 시간이 부족할 경우 신체가 지방을 축적하기 쉬운 상태로 변할 수 있다고 설명했다.
지 알리는 “굶지 않고 단순한 습관을 매일 반복했을 뿐”이라며 꾸준함이 체중 감량의 핵심이라고 강조했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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