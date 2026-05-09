트럼프 방중 앞두고…美, ‘이란 지원’ 中 기업 등 10곳 제재

미국이 중국·홍콩 기업 등 10곳을 제재했다. 이란 무기 및 무인항공기(드론) 부품 조달에 관여했다는 이유에서다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 ‘경제적 분노(Economic Fury)’ 작전의 일환으로, 이란에 대한 지원을 선제적으로 차단하기 위한 것이라고 밝혔다
8일(현지 시간) 로이터통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국 재무부는 이날 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재 대상에 올렸다고 발표했다. 중국 외에 벨라루스와 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 개인 및 기업도 제재 대상에 포함됐다.
이번 조치는 이란의 군수 산업 공급망을 겨냥한 것으로 풀이된다. 이에 대해 OFAC는 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공습을 감행할 때 벌였던 ‘에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury)’에서 차용한 것으로 보이는 ‘경제적 분노(Economic Fury)’라는 용어를 사용했다.
미국 재무부는 성명에서 “이란이 생산 능력을 재건하지 못하도록 이란 군수 산업 기반을 겨냥한 경제적 조치를 계속 취할 준비가 돼 있다”고 말했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 “이란 혁명수비대(IRGC) 지도자들이 침몰하는 배 안의 쥐처럼 갇혀 있는 동안, 재무부는 ‘경제적 분노’ 작전을 멈추지 않을 것”이라고 강조했다.
한편 이번 조치는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 나왔다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 14~15일 베이징에서 정상회담을 할 예정이다. 미중 정상회담을 일주일도 채 남기지 않은 시점에 중국 기업에 대한 제재가 이뤄진 것이다.
중국의 이란 지원 문제는 트럼프 행정부와의 주요 갈등 요인 중 하나로 거론돼왔다. 트럼프 행정부는 그동안 중국의 독립 정유업체들이 이란산 원유 구매를 중단하도록 압박해 왔다. 중국의 이란산 원유 수입이 이란 경제를 지탱하도록 만들고 있다는 주장을 펼쳐왔다. 일부 외신들은 미국의 이번 조치가 미중 정상회담을 앞두고 트럼프 행정부 기선 제압에 나선 것이라는 분석도 내놨다.
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