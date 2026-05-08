트럼프 “이란 공격 손쉽게 격퇴…합의 안하면 더 폭력적으로 제압”

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) “이란군은 완전히 파괴됐고 사실상 궤멸한 해군을 대신해 투입된 수많은 소형 함정들도 완전히 파괴됐다”고 주장했다. 또 “이란이 서둘러 합의에 서명하지 않는다면 오늘 우리가 다시 한번 이란을 제압했듯 앞으로는 훨씬 더 강력하고 폭력적으로 그들을 무너뜨릴 것”이라고 압박했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “세계 최고 수준의 미국 구축함 3척이 이란의 공격을 받는 와중에도 호르무즈 해협을 아주 성공적으로 통과했다”면서 이같이 밝혔다.
이어 “미국 구축함 3척은 아무런 피해를 보지 않았지만 이란은 큰 피해를 입었다”며 “미 구축함을 향해 발사된 미사일은 손쉽게 격추됐고, 무인기(드론)들도 공중에서 불타 없어졌다”며 “드론은 마치 무덤으로 떨어지는 나비처럼 아주 아름답게 바다로 추락했다”고 말했다.
이란을 향해서는 “정상적인 국가라면 이 구축함들이 통과하도록 내버려 뒀겠지만, 이란은 정상적인 국가가 아니다”라며 “그들은 미친 사람들(LUNATICS)에 의해 통치되고 있다”고 비난했다.
그러면서 “만약 핵무기를 사용할 기회가 생긴다면 주저 없이 사용할 것”이라며 “하지만 그들에게는 그런 기회가 절대 없을 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “오늘 우리가 또다시 그들을 무력화시켰듯, 앞으로 그들이 합의에 서명하지 않는다면 빠르게, 훨씬 더 강하고 훨씬 더 격렬하게 제압할 것“이라고 경고했다. 이어 ”구축함 3척은 이제 진정한 ‘강철의 벽’인 미 해군 봉쇄망에 다시 합류할 것“이라고 덧붙였다.
미국 중부사령부(CENTCOM)는 이날 호르무즈 해협에서 이란의 무분별한 공격을 저지하기 위해 자위적 타격으로 대응했다고 밝혔다. 또한 미군 피해는 없다고 주장했다. 반면 이란 측은 미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈 해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 보고 후퇴했다는 입장이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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