“총 먼저 쏘고 과녁 찾는 트럼프”… 중재자조차 “美외교 통제력 잃어”

[美-이란 전쟁 분기점]
전략부재, 스텝 꼬인 ‘트럼프 협상’
이란 핵포기 등 조건 현실성 없고… 유대인 사업가 출신 윗코프 등 의존
英매체 “공습 한달간 아무 성과 못내”
美 ‘호르무즈 확보’ 지상전 가능성… “파키스탄 회동” 극적 타결 전망도
“미국의 대(對)이란 공습은 한 달간 아무 성과를 내지 못했다. 이란은 적에게 고통을 가하는 능력과 자신의 고통을 버텨내는 능력 모두에서 미국보다 강함을 입증했다.”
지난달 28일 발발한 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 한 달을 맞은 가운데 영국 시사매체 이코노미스트가 전쟁 한 달의 상황을 26일 이같이 분석했다. 같은 날 미국 뉴욕타임스(NYT) 또한 전략 부재, 전문 외교관보다 측근에게 의존하는 협상 스타일 등으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 외교 전략이 한계에 직면했다고 분석했다. 미국이 전쟁 첫날 알리 하메네이 이란 최고지도자와 이란 군 수뇌부를 대거 제거했음에도 전쟁의 출구전략을 찾지 못해 우왕좌왕하는 것도 이 때문이라는 것이다. 김재천 서강대 국제대학원 교수는 “트럼프 대통령이 관세 정책에 이어 이란 전쟁에서도 ‘총을 먼저 쏜 후 과녁을 찾는’ 모습을 보이고 있다”며 “이란 신정일치 체제 붕괴, 이란 핵 포기 같은 명확한 목표 없이 전쟁을 시작한 데다 이란이 봉쇄 중인 원유 수송로 호르무즈 해협에도 발목을 잡혀 난관에 처했다”고 논평했다.
● “총 먼저 쏘고 과녁 찾는 트럼프식 외교 한계”
NYT는 전쟁 한 달간 전통적인 외교 관례를 벗어난 트럼프 대통령 특유의 의사결정 구조가 야기한 각종 문제가 두드러졌다고 지적했다. 현재 미국이 이란에 요구한 핵 포기, 미사일 사거리 및 수량 제한 등의 15개 항목은 이란이 수용할 가능성이 거의 없는 항목들이다. 즉, 애초에 달성 불가능한 목표를 세운 것 자체가 ‘실패’에 가깝다는 것이다.
트럼프 대통령이 전문 외교관, 주무 장관인 마코 루비오 미 국무장관 등을 소외시키고 부동산 사업가 겸 친구인 스티브 윗코프 백악관 중동특사, 역시 사업가 출신이자 자신의 맏사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문에게 이란과의 협상을 맡긴 점도 비판받는다. 이란은 모두 유대계인 두 사람에게 강한 거부감을 보인다. 제이크 설리번 전 백악관 국가안보보좌관 역시 “윗코프와 쿠슈너가 지난달 이란이 제시한 핵 관련 협상안을 제대로 이해하지 못한 채 무작정 공격을 감행하기로 결정했다”고 비판했다. CNN 또한 트럼프 대통령이 병력을 중동에 배치하면서도 이란과의 갈등을 심화시킬지를 두고 본인조차 갈팡질팡하고 있다고 분석했다. 자칫 실수했다가 점점 더 피비린내 나는 장기전에 휩싸일까 두려워한다는 것이다. 미국과 이란의 중재자 역할을 맡고 있는 바드르 알부사이디 오만 외교장관은 이코노미스트에 “미국은 자국의 외교 정책에 대한 통제력조차 잃었다”고 지적했다.
● “협상 타결-지상전 가능성 모두 열려 있어”
다만 미국이 이란과 지상전을 벌일 가능성, 극적으로 협상을 타결시킬 가능성은 모두 상존한다는 분석도 있다. 26일 영국 텔레그래프는 현 상황에서는 호르무즈 해협의 봉쇄 해제가 미국이 ‘승전’을 선언할 유일한 방법인 만큼 트럼프 대통령이 지상전 카드를 꺼낼 가능성을 배제할 수 없다고 점쳤다.
인명 피해가 불가피한 지상전의 위험은 지금까지의 공중전과 비교할 수 없을 만큼 크다. 그럼에도 트럼프 대통령이 중동의 역내 안정을 위협하는 이란 혁명수비대(IRGC)를 반드시 약화시켜야겠다고 판단할 가능성이 존재한다는 것이다. 텔레그래프는 “미군은 현존 최강의 군대”라며 “가장 좁은 폭이 33km에 불과한 호르무즈 해협을 확보하라는 임무가 주어진다면 미군은 반드시 성공할 것”이라고 예상했다.
민정훈 국립외교원 교수는 “이란과 미국 모두 협상 타결 의지가 있다. 이란 강경파도 (양측 피해가 클 것이 분명한) 지상전을 원하지 않는다”고 평했다. 그는 트럼프 대통령이 협상 사실조차 부인하는 이란을 위해 미국 내에서 욕을 먹으면서도 이란과의 협상 공간을 만들고 있는 만큼 “양측 모두 상황을 더 악화시키지는 않을 것”이라고 진단했다. 요한 바데풀 독일 외교장관 역시 27일 자국 라디오 인터뷰에서 “미국과 이란 관계자가 ‘곧(very soon)’ 파키스탄에서 만날 것”이라고 밝혔다.
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