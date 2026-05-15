트럼프 “‘美는 쇠퇴하는 국가’라는 시진핑, 바이든 지적한 것”

“시 주석, 나의 엄청난 성공엔 축하”
중국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지 시간) “미중 관계가 어느 때보다 강력해지고 좋아지길 바란다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 바이든 전 행정부와 트럼프 행정부의 치적을 비교하며 “지금 미국은 전세계에서 가장 주목받는 국가”라고 강조했다.
게시물에서 시진핑 중국 국가주석과의 마지막 차담 및 오찬 회담을 앞두고 트럼프 대통령은 미중 관계에 대한 이야기보다는 전임 행정부 비난에 초점을 맞췄다.
그는 “시 주석이 아주 우아하게 미국을 ‘쇠퇴하는 국가’라고 언급했을 때 그는 졸린 조 바이든과 바이든 행정부의 4년 임기 동안 발생한 엄청난 피해를 지적한 것”이라고 주장했다.
이어 “시 주석은 제가 짧은 기간 이룬 엄청난 성공들을 축하해줬다”고 덧붙였다.
다만 미국을 쇠퇴하는 국가라고 말했다는 시 주석의 발언이 실제 있었는지는 불분명하다. 트럼프 대통령은 발언의 구체적인 경위를 설명하지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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