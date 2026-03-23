‘친이란’ 후티반군 “우리도 참전할 수 있다”… 홍해까지 확전 위협

반군, 예멘 북부-홍해 서부 지배
트럼프 ‘48시간 최후통첩’ 뒤 경고… 인근 아랍국 공격 가능성 내비쳐
홍해, 해상 원유 수송량 10% 통과… 호르무즈 우회로 봉쇄땐 유가 영향
친(親)이란 무장단체로 레바논의 헤즈볼라, 팔레스타인 가자지구의 하마스와 함께 이른바 ‘저항의 축’을 이루는 예멘의 후티 반군이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 참전할 수 있다고 21일 밝혔다. 지난달 28일 발발 뒤 페르시아만(아라비아만)을 중심으로 전개돼 왔던 전장이 홍해로도 확대될 수 있다는 우려가 나온다. 후티 반군이 전 세계 해상 원유 수송량의 10%가 통과하는 홍해의 바브엘만데브 해협을 봉쇄할 경우 호르무즈 해협의 주요 우회로마저 막혀 국제유가 급등을 더욱 부채질할 수 있다.
● 후티 반군의 홍해 봉쇄 가능성에 대한 우려 커져
후티 반군은 21일 성명을 통해 “이번 전쟁을 확장하려는 모든 시도에 대해 경고한다”며 “(중동) 지역 내 외국 군대를 끌어오려는 모든 자는 가장 먼저 이 전투에서 패배할 것”이라고 밝혔다. 후티 반군의 이번 성명은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 ‘48시간 최후통첩’ 경고를 날린 뒤 발표됐다. 이어 “아랍 국가들은 미국에 복종한 것만으로도 이미 충분하다”며 “(개입 시) 적절한 조치를 취할 것이며 이는 국가의 전투가 될 것”이라고 했다. 최근 이란의 공격을 받은 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 바레인 등 걸프국들이 적극적으로 미국과 이스라엘의 편에 설 경우 전방위적 대응에 나서겠다고 경고한 것이다.
후티 반군은 자이드파(시아파의 한 분파)가 중심이 된 무장단체로, 2014년 예멘 정부를 축출시켰다. 또 이란의 막대한 지원을 바탕으로 중동 내 반미·반이스라엘 전선에 앞장서 왔다. 현재 예멘 북부 및 홍해 인근의 서부 해안을 지배하고 있다.
중동 안팎에선 후티 반군이 취할 수 있는 가장 강력한 조치로 홍해 일대를 봉쇄하는 것을 꼽는다. 20일 러시아 국영매체 리아노보스티에 따르면 무함마드 알 부카이티 반군 고위 관계자는 “‘저항의 축’을 위협하는 국가의 선박은 바브엘만데브 해협을 지나가지 못할 것”이라고 밝혔다. 이스라엘 공영방송 칸은 후티 반군 측이 최근 바브엘만데브 해협과 홍해를 잇는 핵심 항구인 후다이다에서 주둔을 강화했고 이르면 23일부터 군사 작전에 참여할 수 있다고 보도했다.
앞서 후티 반군은 수차례 이란 전쟁 개입 가능성을 내비쳤지만 인근 아랍국까지 공격할 가능성을 드러낸 것은 이번이 처음이다. 후티 반군은 19일에도 “우리의 손가락은 방아쇠 위에 있다”며 군사적 긴장 고조 시 즉각 개입할 수 있다고 경고했다.
● “후티 반군 중요한 협상 카드 될 것”
바브엘만데브 해협은 홍해와 아덴만을 잇는 요충지로 전 세계 해상 무역량의 약 12∼15%가 이곳을 지나간다. 한국의 경우 직접적인 에너지 수입 경로는 아니지만, 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 주요 우회로로 활용될 가능성이 높다. 국내 수출 기업에는 유럽으로 가는 최단 경로이다.
이에 월스트리트저널(WSJ)은 미국과 중동 동맹국들은 홍해 일대 해운을 중단시킬 수 있는 후티 반군의 움직임을 예의 주시하고 있다고 보도했다. 이미 후티 반군은 2023년 10월 가자 전쟁 당시 하마스를 지원하기 위해 홍해를 드나드는 선박들을 미사일과 드론으로 공격한 바 있다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 홍해∼지중해를 잇는 수에즈 운하 통과 교통량은 2024년 중반까지 70% 이상 급감했다. 당시 선박들은 남아프리카공화국 희망봉을 우회하는 장거리 항로를 이용해야 했다.
최근 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 걸프국들이 홍해로 원유 우회 수출을 꾀하는 상황에서 후티의 참전은 유가 위기를 가중시킬 수 있다. 사우디는 최근 호르무즈 해협을 통과하는 대신 동서 내륙 송유관을 통해 서부 홍해 연안 항구 얀부로 우회 수출을 추진했으며, 이 결과 홍해 일대 일일 원유 선적량이 일시적으로 증가했다. 다만 얀부 인근 정유시설마저 19일 이란의 드론 공격을 받으며 다시 선적량이 감소했다.
미국 싱크탱크 뉴아메리카의 애덤 배런 연구원은 WSJ에 “이란이 또 다른 주요 해상 운송망을 차단해 압력을 가하는 게 목표라면 후티 반군이 가장 손쉬운 방법”이라며 “후티 반군 개입 시 수에즈 운하를 관리하는 이집트와 사우디도 개입하게 될 것”이라고 전했다.
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