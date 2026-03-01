‘이란 임박한 핵 위협’ 판단, 트럼프에 떠넘긴 美 정보 수장

대테러센터장 “위협 없었다” 논란
상원 청문회서 정보기관 판단 묻자
개버드 “대통령이 결정할 사안”
털시 개버드 미국 국가정보국(DNI) 국장이 18일 미 상원 정보위원회 청문회에서 대이란 전쟁과 관련해 “무엇이 임박한 위협인지 결정할 수 있는 유일한 사람은 대통령”이라고 밝혔다. 국가안보의 위협 요소를 객관적으로 평가해 보고해야 하는 정보기관 수장이 자신의 역할을 도널드 트럼프 대통령에게 떠넘겼다는 지적이 나왔다.
개버드 국장은 이날 청문회에서 ‘이란 정권이 임박한 핵 위협을 가하고 있다는 게 정보기관의 판단이냐’는 존 오소프 민주당 상원의원의 질문에 “정보기관은 대통령이 판단을 내리는 데 필요한 정보를 제공하는 역할을 한다”며 즉답을 피했다. 앞서 전날 DNI 산하 국가대테러센터(NCTC)를 총괄한 조 켄트 센터장이 물러나며 “이란은 우리나라에 임박한 위협을 가하지 않았다”고 주장했다.
미 뉴욕타임스(NYT)는 “개버드는 이란의 긴급한 핵 위협에 대한 트럼프 대통령의 발언과 자신이 신뢰하는 보좌관의 사직을 조율해야 하는 난처한 임무를 맡았다”고 전했다. 트럼프 대통령의 눈 밖에 나지 않으면서도, 켄트 센터장 등이 주장한 안보 위협 평가를 설명해야 하는 처지라는 것. 백악관은 지난달 28일 이란 공습 후 이란의 임박한 핵 위협을 개전 명분으로 삼았다.
이날 개버드 국장은 이란의 핵 프로그램이 폐기됐다는 서면 진술을 청문회 구두 발언에서 생략했다. 이에 그가 백악관의 입장과 모순이 될 수 있는 발언을 일부러 회피했다는 주장이 야당에서 나왔다. 앞서 개버드는 서면 진술에서 이란 핵 프로그램이 지난해 6월 미군 공습으로 완전히 파괴됐으며, 핵농축 능력을 재건하려는 시도는 없었다고 했다. 하지만 이날 구두 발언에선 이를 생략하고 “이란은 심각한 피해를 입은 핵 인프라를 복구하려 시도하고 있었다”고 했다. 민주당 의원들이 이를 따져 묻자 개버드는 “발언 시간이 부족하다고 판단해 건너뛰었다”고 답했다.
블룸버그통신은 “(개버드 국장의 발언은) 전쟁 확대의 주요 명분을 약화시키는 것으로 보였다”고 전했다. 오소프 의원도 “솔직한 답변이 백악관과 충돌하기 때문에 질문을 회피하고 있는 것”이라고 주장했다.
한편, 미 온라인 매체 세마포 등에 따르면 미 연방수사국(FBI)은 켄트 전 센터장에 대해 기밀정보를 부적절하게 공유한 혐의로 수사 중이다. FBI는 그가 사퇴하기 전부터 관련 수사를 진행해 온 것으로 전해졌다.
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