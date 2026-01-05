李대통령-시진핑 정상회담…서해 구조물 등 논의

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 5일(현지 시간) 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 시작했다. 중국 관영 신화통신은 이날 오후 4시 36분경 시 주석이 베이징 인민대회당 베이홀에서 이 대통령을 환영하는 행사를 열었다고 보도했다. 이후 약 11분 만인 오후 4시 47분경 한중 정상회담이 시작됐다. 이 대통령과 시 주석의 만남은 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기로 열린 정상회담에 이어 두 달 만이다.
이 대통령은 전날 베이징에 도착해 7일까지 3박 4일간 국빈 방문 일정을 소화한다. 중국은 장관급인 인허쥔(陰和俊) 중국 과학기술부장과 다이빙(戴兵) 주한 중국대사 부부 등이 이 대통령 부부를 영접했다. 통상 해외 정상의 국빈 방문 때 차관급이 영접에 나선 것보다 격을 높인 것이다. 또 이날 청와대에 따르면 중국 측은 이 대통령 내외가 공식 환영식장에 도착했을 때 국빈 예우의 일환으로 천안문광장에서 예포 21발을 발사했다.
이날 정상회담에서는 한반도 평화 구상과 서해구조물, 대만 문제 등 민감한 현안이 다뤄질 전망이다. 중국 외교부는 같은 날 브리핑에서 회담에 오를 의제에 대한 질문에 “한중은 서로 가까운 이웃이자 협력 파트너”라며 “양국 정상의 전략적 지도 아래 이번 방문이 중한 전략적 협력 동반자 관계를 더욱 발전시키는 데 긍정적인 역할을 하기를 기대한다”고 했다. 이어 “방문 관련 상황에 대해 적시에 소식을 전할 예정이다. 계속 지켜봐달라”고 말을 아꼈다.
