日 ‘반도체 부활’에 11조원 더 붓는다…이 악물고 한국-대만 맹추격

日 민관합작 파운드리 ‘라피더스’
16조 원에 더해 11조 원 추가 지원
반도체 강국에서 韓美-대만에 추월
‘AI 모먼트’ 진입 뒤 산업 재건 노려
2nm 생산 목표…삼전-TSMC 뒤쫓아
일본 정부가 자국의 정부-민간 합작 반도체 파운드리(위탁생산) 기업 라피더스에 약 11조 원을 추가 지원한다고 21일 밝혔다. 이미 16조 원가량을 투입한 데 이어 추가 재정을 쏟아붓는 것. 일본은 과거 세계 최강 반도체 강국이었으나 1990년대 이후 한국과 대만에 역전 당한 뒤 존재감이 미미해졌다. 다가오는 인공지능(AI), 양자컴퓨터 시대에 반도체가 갈수록 중요해질 것이란 전망이 나오자 다시 ‘일본 반도체 재건’을 기치로 내걸고 사활을 건 모양새다.
● 한때 반도체 세계 1위…美에 발목, 韓-대만에 추월
일본 경제산업성은 이날 2027 회계연도(2027년 4월~2028년 3월)까지 1조1800억 엔(약 11조1000억 원) 규모의 라피더스 지원 계획을 발표했다. 일본 정부는 이미 라피더스에 1조7000억 엔을 지원하기로 결정한 상태로, 추가 지원까지 합하면 누적 지원금은 총 2조9000억 엔(약 27조3000억 원)에 이른다.
라피더스가 정부에 제출한 실행 계획서에는 2027 회계연도 하반기에 반도체의 새 주류로 떠오른 2nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m) 제품의 대량 생산이 시작될 것이라고 쓰였다. 또 2031 회계연도 전후로 주식시장에 상장을 목표로 하고 있다.
1980년대는 일본 반도체의 황금기였다. 미국이 오일쇼크로 반도체 투자를 줄여가는 시기에 일본 정부는 반도체 기업에 대한 전폭적 지원과 기업들의 기술력 확보로 세계 반도체 시장의 절반을 차지하는 ‘절대강자’로 자리매김한 것. 특히 도시바와 파나소닉, 미쓰비시전기, 히타치 등 일본 전자기업들은 D램을 중심으로 시장을 장악하며 미국 반도체 기업들을 위협했다.
1990년대 기준 세계 반도체 제조사 매출 상위 10개사 중 일본 기업이 6개사를 차지했고, 생산액은 1970년도 대비 8배 이상으로 확대돼 그야말로 일본의 반도체 전성시대였다.
그러나 부흥기는 오래가지 못했다.
1986년 미국-일본 반도체 협정으로 일본은 외국산 반도체 비중을 20%까지 확대하기로 약속했고, 이를 계기로 일본 반도체는 가격 규제와 시장개방 압박 속에서 경쟁력이 크게 흔들렸다. 일본은 미국 반도체 기업에 내수 시장의 20%를 할당하고, 미국은 일본 반도체 저가 공세를 제한하자 일본의 세계 반도체 시장 점유율은 20%대로 급감했다.
이어 1990년대 들어 PC와 모바일 중심의 구조 변화에 뒤처졌고, 동시에 한국과 대만 기업들의 공격적 투자와 기술혁신이 이어지면서 일본 반도체 시장은 쇠퇴기에 진입했다.
● 위기 속 등장한 라피더스…日 “반드시 성공해야”
일본의 반도체 공백은 한국의 삼성전자·SK하이닉스, 대만의 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC가 빠르게 채웠다. 그 사이 일본 반도체 산업의 세계 점유율은 2019년 기준 10% 미만으로 추락했다.
일본의 반도체 위기감은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹과 미중 무역 분쟁 등으로 공급망 단절을 경험한 뒤 더욱 커졌다. 일본은 이후 반도체 산업경쟁력 강화를 위한 정책방향을 수립하고 보조금과 세제지원 등 직·간접 지원을 넓혔다. 또 차세대 반도체 협력을 중심으로 미국 등 우호국과 연계에 본격적으로 나섰다.
이 시기에 등장한 게 바로 라피더스다.
라피더스는 일본 정부 주도로 설립된 파운드리 연합으로 도요타, 소니, 키옥시아 등이 참여하고 있다. 2022년 8월 설립 후 약 3년 만에 2nm 칩 생산에 나서며 첨단 파운드리 시장에 도전장을 내밀었다. 라피더스는 2nm 반도체에 이어 1.4nm 반도체 대량 생산까지 목표로 하고 있다. 정부와 민간의 누적 투자액은 7조 엔이 넘을 것으로 전망되고 있다.
● 외신 “자금 투자, 기술, 고객확보 난제 넘어야”
올해 7월 미국 외교전문지 더디플로맷은 “일본 정책 입안자들은 전략적 이유로 국내 반도체 산업 재건의 필요성을 절실히 느끼고 있다”며 “코로나19 팬데믹 기간 동안 발생한 공급망 차질은 세계 반도체 공급의 취약성을 드러냈다”고 분석했다. 대만 해협의 긴장과 미중 경쟁과 같은 지정학적 위험의 증가, AI 기술의 폭발적 성장은 일본으로 하여금 반도체 산업 강화의 필요성을 절실히 느끼게 만들었다.
문제는 재원 투자다. 더디플로맷은 라피더스가 2nm 반도체를 양산하기까지는 약 47조 원 이상의 투자가 필요하다고 분석했다. 최첨단 공정을 구축하는 것도 문제다. 더디플로맷은 현재 일본 기업들이 보유한 칩 제조 기술은 한국이나 대만보다 약 20년 뒤쳐졌다고 평가했다. 설령 시제품 생산에 성공했더라도 이를 양산 체제로 전환하기 위해서는 이른바 ‘죽음의 계곡’을 넘어야 한다고도 지적했다. 삼성전자와 TSMC가 양분한 세계 시장에서 고객을 확보하는 일도 쉽지 않을 것으로 보인다.
아카자와 료세이 경제산업상은 21일 라피더스 지원 계획과 관련해 “정부의 위기 관리 투자에 있어서 핵심”이라며 “국가 이익을 위해 반드시 성공해야 하는 국가 프로젝트”라고 강조했다.
