코스피 사상 첫 4500선 돌파…증권사 올해 목표치 상향 조정

코스피가 처음으로 4,500을 돌파했다. 올해 들어 3거래일간 매일 지수의 층수를 높여가며 강세를 이어가고 있다. 코스피 5,000까지 475포인트(10.5%)가 남았다. 한미반도체는 올해 3거래일간 무려 44.2% 올라 코스피 상장사 중 가장 크게 상승했다. 미래에셋증권은 일론 머스크의 우주 스타트업 스페이스X에 투자한 지분 가치가 원금 대비 3배 이상으로 오르면서 올해 들어서 22.9% 올랐다.
다만 실적이 개선될 것이라는 전망이 기대에 못 미칠 경우 상승세가 꺾일 수 있다는 지적도 나온다. 단기적으로 증시가 과열된 데 따른 부담에 상승세가 둔화하거나 조정 국면에 들어갈 수 있다는 분석도 있다.
● 내리던 코스피, 개인 집중 매수로 반전
6일 코스피는 전 거래일 대비 67.96(1.52%) 상승한 4,525.48로 마감했다. 종가 기준으로 2일 4,300을 넘고 5일 4,400을 돌파한 데 이어 이날 4,500까지 넘어섰다. 이날 지수는 5963억 원어치 순매수한 개인이 끌어올렸다. 전날 2조 원 넘게 순매수했던 외국인은 이날 6302억 원 순매도로 돌아섰다. 기관도 666억 원어치 순매도했다.
이날 전 거래일 종가 대비 하락 출발했던 코스피는 오전 4,400선이 깨지기도 했다. 하지만 개인이 집중 매수에 나서며 오후에 상승 전환한 뒤 폭을 키웠다. 개인이 삼성전자만 1조4032억 원어치를 순매수하면서 오전 한때 약세를 보이던 삼성전자 주가가 상승 마감했다. 삼성전자는 장중 14만200원까지 올랐고, 전 거래일 대비 0.58% 상승한 13만8900원으로 장을 마쳤다.
장 초반 약세를 보였던 SK하이닉스는 외국인 투자가들의 매수가 집중되며 4.31% 오른 72만6000원으로 마감했다. 사상 최고치다. 외국인은 이날 코스피에서 전체적으론 순매도했지만, SK하이닉스는 2271억 원어치 사들였다.
이날 1조5000억 원 규모 액화천연가스(LNG) 선박 4척 건조 계약 수주를 공시한 HD현대중공업 주가가 7.21% 상승하는 등 대형주 중심으로 강세였다. 그 밖에도 현대차(1.15%), 두산에너빌리티(3.25%) 등 시가총액 상위 10개 종목이 모두 상승 마감했다.
● 증권사 전망 5,200까지 상향하기도
새해 3거래일 동안 코스피가 강세를 이어간 결과 코스피 5,000까지 474.52포인트(10.5%) 남았다. 삼성전자와 SK하이닉스뿐만 아니라 반도체 소재·부품·장비 기업 주가도 강세다. 지난해 증시를 주도한 반도체 실적이 올해와 내년에도 긍정적일 것으로 예상되기 때문이다.
미국의 베네수엘라 공습 이후 지정학적 리스크가 높아지면서 한국항공우주(19.0%)·LIG넥스원(17.6%) 등 방산 기업 주가도 오르고 있다.
기업 실적에 대한 기대가 높아지자, 증권사들은 올해 코스피 목표가를 상향 조정하고 나섰다. 키움증권은 올해 코스피 연간 지수 범위를 ‘3,900~5,200’으로 상향 조정했다. 올해 코스피가 최대 5,200까지 올라갈 수 있다고 본 것이다. 한지영 키움증권 연구원은 “연초 계속되는 코스피 강세의 본질은 외국인 수급과 이익 모멘텀(동력)”이라고 설명했다.
대신증권도 빠르면 올해 1분기(1~3월) 중 코스피 5,000에 도달할 수 있을 것으로 전망했다. 이경민 대신증권 연구원은 “실적 개선 기대감이 예상보다 빨라 순이익 전망치가 상향 조정되면서 증시 수준이 빠르게 높아질 수 있다”고 전망했다. 정용택 IBK투자증권 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스를 빼면 코스피 상승분이 대폭 줄어든다”며 “곧 발표될 두 기업의 실적과 전망이 기대를 충족시키지 못하면 강세가 한풀 꺾일 수 있다”고 내다봤다.
한편 이날 일본 니케이225 평균주가와 대만 자취안 지수도 나란히 사상 최고치를 경신했다. 일본 히타치(+7.44%), 대만 TSMC(+2.26%) 등 인공지능(AI), 반도체 관련주가 강세였다.
