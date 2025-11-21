日 ‘참수 극언’ 총영사 자진귀국 요구에 中 거부… 중국군 “명령만 내려지면 전장 달려갈 것” 경고

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 뒤 “들이민 목을 벨 수밖에 없다”고 극언을 퍼부은 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사에 대해 일본 정부가 ‘자진 귀국’을 요청했지만 중국 정부가 거부한 것으로 알려졌다. 중국이 다카이치 총리 발언의 철회를 요구하며 압박 수위를 높이는 가운데 일본이 맞대응으로 쉐 총영사를 강제 추방할지 여부에 관심이 집중된다.
20일 NHK에 따르면 전날 다카이치 총리는 최근 베이징에서 류진쑹(劉勁松) 중국 외교부 아주사장(아시아국장)과 회담을 하고 돌아온 가나이 마사아키(金井正彰) 일본 외무성 아시아대양주국장의 보고를 받았다. 일본 정부 관계자를 인용해 NHK는 18일 베이징 회담에서 일본 측이 쉐 총영사가 ‘참수’ 관련 글을 온라인에 올린 것에 대해 강하게 항의했고, 일본 내에서 ‘페르소나 논 그라타(외교적 기피 인물)’로 지정해 추방하자는 요구가 나오고 있다고 설명했다. 또 이런 상황을 감안해 자진 귀국을 포함한 적절한 조치를 요구했지만, 중국은 긍정적인 답변을 하지 않은 것으로 알려졌다. 오히려 중국은 다음 날인 19일 일부 수입을 재개했던 일본산 수산물에 대해 다시 전면 수입 금지 조치를 취하며 압박 강도를 높였다.
이에 일본 정부는 쉐 총영사에 대한 ‘외교적 기피 인물’ 지정을 검토 중인 것으로 전해졌다. 일본이 타국 외교관을 ‘기피 인물’로 정한 사례는 총 4차례. 이 중 첫 번째 사례가 1973년 김대중 전 대통령의 일본 도쿄 납치 사건에 연루된 것으로 알려진 당시 주일 한국대사관의 김동운 1등 서기관이었다. 쉐 총영사를 ‘기피 인물’로 지정하면 중국으로선 첫 번째가 된다. 다만 개인적 범죄가 아닌 외교 사안으로 추방할 경우 상대국에서 ‘맞불 추방’이 이뤄지는 경우가 많은 게 일본의 고민이다.
이런 가운데 니혼게이자이신문은 중국이 추가 압박 카드로 ‘단기 체재 비자 면제’ 조치를 취소할 수 있다고 전망했다. 앞서 3일 중국은 올해 말까지인 면제 조치를 1년 연장하기로 했지만 이런 결정을 뒤집을 수 있다는 것. 중국은 경제안보적으로 파장이 큰 희토류 수출 통제 조치도 취할 수 있다. 또 중국군은 19일 소셜미디어에 게재한 남중국 함대 관련 영상에 군인이 “명령만 내려지면 전장으로 달려갈 것”이라고 외치는 장면을 담았다. 사실상 일본을 겨냥한 메시지란 분석이 나온다.
한편 중일 갈등 여파로 24일 마카오에서 열릴 예정이던 ‘한중일 문화장관회의’는 취소됐다. 문화체육관광부는 “중국 문화여유부가 18일 이 회의를 잠정 연기한다고 알려왔다”고 20일 밝혔다. 세 나라의 문화 교류와 협력을 증진하기 위한 이 회의는 2007년 시작돼 해마다 한중일 3국이 번갈아 개최해 왔다.
댓글 0