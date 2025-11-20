“같은 날 떠나고 싶다”…독일 쌍둥이 스타, 한날한시에 눈 감아

1950~60년대를 풍미한 독일 출신의 쌍둥이 댄서 앨리스·엘렌 케슬러 자매가 89세로 같은 날 생을 마감했다.
18일(현지시각) 독일 매체 벨트(WELT)와 미국 CNN 등에 따르면 쌍둥이 댄서 출신 앨리스와 엘렌 케슬러는 전날 독일 뮌헨 인근 그륀발트에 있는 자택에서 89세의 나이로 숨졌다.
현지 경찰은 전날 낮 12시경 “자매가 조력 자살을 선택했다”는 신고를 받고 출동했으며 범죄 정황은 없었다고 밝혔다.
조력 자살은 의사가 처방한 약물을 환자 본인이 투여하는 식으로, 의사가 환자에게 약물을 주입하는 적극적 안락사와 구분되는 개념이다. 적극적 안락사는 현재 금지돼 있다.
케슬러 자매는 약 1년 전 독일인도적죽음협회(DGHS)에 가입해 관련 절차를 준비해온 것으로 전해졌다. DGHS는 죽음을 원하는 사람들에게 변호사, 의사 등 전문가를 연결해 도움을 주는 단체다.
독일에서는 2020년 ‘죽음에 대한 자기결정권’을 기본권으로 인정하면서 조력 자살이 합법화됐다.
DGHS 측은 “두 사람은 특정 날짜에 함께 죽고 싶다는 바람이 있었을 것”이라며 “그들의 결정은 오랜 시간 신중하게 고려됐으며, 정신적 위기는 전혀 겪지 않았다”고 했다.
● “같은 날 떠나고 싶다”…케슬러 자매의 마지막 약속
케슬러 자매는 언론 인터뷰에서 한날한시에 생을 마감하고 싶다는 뜻을 밝혀왔다. 지난해 이탈리아 매체 ‘코리에레 델라 세라’와의 인터뷰에서 이들은 “같은 날 함께 떠나는 것”이 소원이라며 “우리 중 한 명이 먼저 떠날 수도 있다는 생각은 참기 힘들다”고 전했다.
독일 매체 ‘빌트’와 인터뷰에서는 “유해를 같은 유골함에 담아 어머니 엘사와 반려견 옐로가 묻힌 곳에 놓여 달라고 유언장에 요청했다”고 말했다.
한편 케슬러 자매는 어린 시절부터 배운 발레를 바탕으로 무대에 서 1950~1060년대 세계 곳곳에서 공연하며 인기를 끌었다. 이후 ‘에드 설리번 쇼’, ‘딘 마틴 쇼’ 등 미국 TV 프로그램에 출연하며 활약했고, 이탈리아에서는 TV에서 다리를 드러낸 첫 여성 연예인으로 큰 화제를 모아 ‘국민의 다리’라는 별칭을 얻었다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
