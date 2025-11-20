‘제국의아이들’ 김태헌, 생활고 속 심야 택시 운행…“밥 먹을 시간도 아깝다”

그룹 제국의아이들 출신 김태헌이 택시 심야 운행에 나선 근황을 전했다.
18일 유튜브 채널 ‘넥스트태헌’에는 ‘첫 취객에 멘탈 나감…왜 갑자기 반말을? 평화로웠던 야간 운행..5시간 만에 빨간 갓등 켜고 달린 충격적인 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.
● “밥 먹는 시간도 아깝다”…김태헌의 택시 운전기
영상에서 김태헌은 “두 번째 택시 운전을 하는데 첫날 운전해 보고 느꼈던 점이 밥 먹는 시간이 너무 아깝더라. 오늘 목표액은 30만 원”이라고 말문을 열었다.
이어 “오늘은 오후 6시부터 새벽 6시까지 12시간 정도 탈 예정이다. 밥 먹는 시간을 줄여서라도 손님을 한 분이라도 모셔야겠다고 생각했다. 오늘은 김밥이나 에너지바를 준비해 먹으면서 운전하면 좋지 않을까 생각했다”고 전했다.
김태헌은 승객들을 태운 뒤 친절하게 응대하며 운전을 이어갔다. 그는 “현재 9시 10분이다. 3시간 동안 번 수입은 6만 3400원”이라고 밝혔다.
김태헌을 알아본 한 승객은 “혹시 아이돌?”이라며 질문했다. 김태헌은 “맞다. 오늘 처음으로 알아봐 주신다. 영광이다”고 화답하며 “저희가 ‘제국의 아이들’ 활동을 한 지도 16년이 됐다. 광희는 지금 바쁘다. 박형식도 그렇고. 잘되는 친구들이 많은데 그 다음이 저라고 생각한다. 많이 응원해달라”며 너스레를 떨었다.
늦은 저녁시간이 되자 만취한 승객이 탑승해 김태헌을 난처하게 만들었다. 술에 취해 반말을 하거나 운행 중 잠이 들어 목적지를 바꾸는 등 돌발 상황이 이어졌지만, 그는 끝까지 침착하게 대응했다.
김태헌은 승객을 내려준 뒤 “술이 너무 과하신 분들이 타서 마음이 조금 아팠다”며 “그래도 이런 경험도 다 나아지는 과정이라고 생각한다”고 털어놨다.
● 제아 출신 김태헌, 생활고 고백…다양한 일자리 도전 근황 공개
김태헌은 2010년 보이그룹 ‘제국의아이들’로 데뷔했다. ‘Mazeltov’ 후유증‘ 등 다수의 히트곡을 발표하며 대중의 사랑을 받았다. 2017년 전속계약 만료 뒤에는 사실상 그룹 활동을 중단한 상태다.
최근 김태헌은 생활고를 솔직하게 고백하며 물류센터 아르바이트와 중식당 운영 등 다양한 일자리에 도전한 근황을 공개해 화제를 모았다. 그의 진솔한 고백에 많은 이들의 응원이 이어지고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0