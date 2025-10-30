외신 “美, 韓에 양보, 유리한 협상”… 美전문가 “李대통령 외교 성과”

한국과 미국이 29일 타결한 관세 협상을 두고 주요 외신들은 일본보다 더 많은 양보를 얻어낸 것으로 보인다는 긍정적 평가를 내놨다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 “한국의 대미 투자 규모가 3500억 달러(약 500조 원)로 일본의 5500억 달러(약 791조 원)보다 적으며, 한국은 투자 대상 프로젝트가 상업적으로 합리적이어야 한다는 안전장치를 확보했지만 일본은 도널드 트럼프 대통령에게 투자 결정권을 넘겼다”고 전했다. 한국이 미국과의 줄다리기 협상 끝에 일본보다 유리한 조건으로 협상을 맺었다고 진단한 것이다. 앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌는 “이재명 정부에 큰 안도감을 안긴 외교 정책상 성과”라고 NYT에 말했다.
블룸버그통신은 한국이 1500억 달러(약 214조 원)를 미국이 재건에 공들이고 있는 조선업에 투자하고 외환시장에 안정장치를 마련한 부분에 주목했다. 이 매체는 “(한국이) 투자자금 조달 방식에 지분·대출·보증을 활용할 수 있게 됐다. (미국의) 핵심적인 양보 조치로 평가된다”고 전했다.
외신들은 이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 전달한 선물에 대해서도 호평했다. NYT는 신라 금관에 얽힌 역사 등 배경을 설명하면서 “트럼프 대통령은 (선물 받은) 복제된 왕관을 착용하고 싶다는 뜻을 밝히진 않았지만, 이 대통령과 박물관에 있는 진품 왕관을 보러 갔다”고 전했다. CNN은 “한국이 트럼프 대통령의 미적 취향과 금 사랑(gold obsession)을 적극 활용했다”고 평가했다.
영국 더미러는 바디랭귀지 전문가의 분석을 인용하며 “트럼프 대통령이 선물을 받은 순간 금관에서 눈을 떼지 못했다. 이는 선물이 정말 마음에 들었을 때 나타나는 전형적인 반응”이라고 전했다. 이어 “입술은 다물려 있지만 몸을 좌우로 약간 돌리는 제스처를 보였는데 이는 억눌린 즐거움과 흥분을 나타내는 신체 신호”라며 트럼프 대통령이 표정과 몸짓에서 흥분을 감추지 못했다고 진단했다.
