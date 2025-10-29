中외교부 “시진핑 주석, 30일 부산서 트럼프와 회담 예정”

중국 외교부가 30일 대한민국 부산에서 미·중 정상회담이 개최된다고 밝혔다.
중국 관영 신화통신은 29일(현지시간) “중미 양측의 합의에 따라 시진핑 국가주석은 30일 부산에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담을 갖는다”고 대변인이 발표했다고 보도했다.
이어 “트럼프 대통령과 시 주석은 중미 관계와 공동 관심사에 대한 의견을 교환할 예정”이라고 덧붙였다.
이날 중국 외교부 대변인은 브리핑에서 ‘중국 측은 이번 미중 회담에 어떤 기대를 가지고 있나’라는 질의에 “양국 정상은 중미 관계의 전략적이고 장기적인 사안들, 그리고 양측이 공동으로 관심을 갖는 중대한 문제들에 대해 심도 있는 소통을 가질 예정”이라고 답했다.
이어 “우리는 미국 측과 함께 노력해 이번 회담이 긍정적인 성과를 거두고, 중미 관계의 안정적 발전을 위해 새로운 방향을 제시하고 새로운 동력을 불어넣기를 희망한다”고 했다.
트럼프 대통령이 중국이 펜타닐 원료 수출을 억제하는 것을 조건으로 중국산 제품에 대한 관세 인하를 희망한다고 밝힌 것과 관련해서는 “중국의 입장은 일관되고 명확하다. 중국은 마약 금지 정책을 가장 단호하게 시행하고 있다”고 답했다.
그러면서 “우리는 미국 국민이 겪고 있는 펜타닐 위기에 대해 동정을 표하며, 이미 이를 해결하기 위해 도움을 제공했고 일정한 긍정적 성과도 거뒀다”면서 “미국 측과의 협력에 열린 태도를 유지할 것이며, 미국이 실질적인 행동을 취해 양국 간 협력을 위한 필요한 조건을 조성하기를 바란다”고 덧붙였다.
한편 왕이 외교부장이 전날 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 전화 통화를 한 뒤 “일본 새 내각이 보낸 일부 긍정적 신호를 주목하고 있다”고 밝힌 것과 관련해선 “통화 중 일본 측이 ‘중국은 일본의 중요한 이웃 국가이며, 다카이치 총리는 중일 관계를 매우 중시하고 있다’고 밝힌 점에 주목하고 있다”고 설명했다.
당시 통화에서 일본 측은 중국과 탈동조화할 의도가 전혀 없다고 언급했다. 이에 중국 측은 “일본 측의 이러한 입장을 중요하게 여기고, 양국 관계가 올바른 방향으로 지속적으로 개선되고 발전하도록 추진하길 바란다”는 입장이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0