마이크 켜진줄 모르고…印尼대통령, 트럼프에 “아들 좀 만날 수 있게”

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 13일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 그의 아들이자 트럼프 그룹의 수석부사장인 에릭 트럼프와의 만남을 요청했다고 로이터통신이 보도했다.
로이터에 따르면 수비안토 대통령은 이날 이집트에서 열린 이집트 휴양지 샤름엘셰이크에서 열린 ‘가자 평화 정상회의(가자 정상회의)’에 참석해 트럼프 대통령의 연설이 끝난 뒤 그와 대화를 나눴다.
이 과정에서 두 사람의 대화가 ‘핫마이크(hot mic)’를 통해 고스란히 포착됐다. 핫마이크는 유명인이 공개석상에서 마이크가 켜져 있는지 인식하지 못하고 사담을 나눴다가 발언이 의도치 않게 공개되는 상황을 뜻한다.
수비안토 대통령은 트럼프 대통령에게 ‘보안상 안전하지 않은 지역’을 언급하며 “에릭을 만날 수 있겠느냐”고 물었다. 이에 트럼프 대통령은 “에릭에게 전화하라고 하겠다”며 “그는 정말 좋은 아이”라고 답했다.
수비안토 대통령이 “더 좋은 장소를 찾아보겠다”고 하자 트럼프 대통령은 재차 “에릭이 전화하도록 하겠다”고 했다. 그러자 수비안토 대통령은 “에릭이나 도널드 트럼프 주니어”라고 답했다.
트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어는 트럼프그룹에서 각각 부사장과 수석부회장으로, 부동산·호텔·블록체인 관련 사업을 총괄하고 있다.
트럼프 그룹은 인도네시아 수도 자카르타 인근에 골프장을 운영하고 있다. 발리에 위치한 또 다른 골프장 겸 리조트는 현재 “곧 공개 예정”이라고 소개돼 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0