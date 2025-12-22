박지원 “노동신문 공개가 가장 효과적인 반공교육”

국가정보원장을 지냈던 더불어민주당 박지원 의원은 “이재명 대통령께서 북한 노동신문 등 북한매체의 공개 의사를 피력하신 것을 높이 평가하며 만약 노동신문을 자유롭게 구독한다면 가장 효과적인 대국민 반공교육이 되리라 확신한다”고 주장했다.
박 의원은 22일 자신의 페이스북에 “특히 국민의힘 중진이신 권영세 前 통일부 장관도 합장(合掌)한 것은 의미가 있는 입증이다. NSC와 통일부의 적극적인 검토를 바란다”며 이같이 말했다.
앞서 이 대통령은 19일 정부서울청사에서 열린 통일부 업무보고에서 “국민이 노동신문을 보면 홀딱 넘어가서 종북주의자, ‘빨갱이’가 되지 않을까 걱정하는 건 국민 의식 수준을 너무 폄하하는 것”이라며 노동신문 등 북한 매체에 대한 국민 접근 제한을 해제할 방안을 찾아보라고 지시했다.
이를 두고 지난 정부 통일부 장관을 지냈던 권영세 의원도 21일 페이스북에 “우리 사회를, 우리 국민들을 신뢰하고 북의 자료들에 대해 개방할 때가 됐다고 생각한다. 북은 체제에 대해 확신이 없는 사회다. 그에 반해 우리 사회는 우리 체제에 대해 자신감이 있다고 확신한다”며 찬성 입장을 밝혔다.
권 의원은 “과거 동서독 분단시절 서독이 동독언론들의 열람을 허용했음에도 동독의 선전에 현혹되지 않았듯이 이제 우리 국민들도 북의 노동신문을 보며 그냥 믿고 현혹되기 보다는 오히려 북한 체제가 어떤 언어로 자신을 정당화하려 하는지, 무엇을 숨기고 무엇을 두려워하는지 꿰뚫어 볼 수 있을 만큼 성숙하다고 생각한다”고 했다.
그러면서 “경직된 언어, 과장된 성과, 현실과 동떨어진 서술이 특징인 노동신문을 보고 거기에 현혹될 국민은 없다고 생각한다. 이제 우리 당도 그냥 반대할 일이 아니라 조금 더 전향적으로 나아갈 필요가 있다”고 덧붙였다.
반면 장동혁 국민의힘 대표는 “이재명 대통령은 북한 노동신문을 놓고는 우리 국민들이 못 보게 막지 말라고 호통쳤다. 헌법을 수호해야 할 대통령이 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일 정신을 정면으로 거역하고 있다”고 주장했다.
이어 “‘굴종’은 ‘평화’가 아니다. 지금 이재명 정부가 가는 목적지는 ‘평화통일’이 아니라 무장 해제하고, 북한에 ‘백기투항’ 하는 것”이라며 노동신문 열람에 반대했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
